Bareilly News : ईरानी गिरोह शहर में कर रहा था टप्पेबाजी, 450 कैमरों से खुला राज

जागरण संवाददाता, बरेली : शहर में ईरानी गिरोह टप्पेबाजी में सक्रिय था। इज्जतनगर में सर्राफ से टप्पेबाजी के बाद पुलिस जब जांच में जुटी तो यह चौकाने वाला राजफाश हुआ। नगर निगम के 450 कैमरों को खंगालने के बाद पुलिस को आरोपितों का सुराग लगा जिसके बाद टीम उन तक पहुंच गई और चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों में फरुर्खाबाद के श्यामु खां ठंडी निवासी इमरान, जौहरी अली, सेनापत मोहल्ला निवासी सुधीर कुमार अग्रवाल व मध्यप्रदेश के उमरिया स्थित आबिद अली का नाम शामिल है। चारों को जेल भेज दिया गया। आरोपित का एक साथी आबिद अली निवासी फरुर्खाबाद फरार है। मेहताब की इज्जतनगर में सर्राफ की दुकान है। 26 जून को आरोपित मेहताब की दुकान पर पहुंचे। ज्वैलरी दिखाने की बात कही। सर्राफ ने ज्वैलरी दिखाई। इस पर कुछ रुपये एडवांस देकर कहा कि घर में दिखाकर आते हैं। फिर आरोपित लौटकर नहीं आए। दिनदहाड़े टप्पेबाजी की घटना पर थाना पुलिस के साथ एसओजी प्रभारी सुनील शर्मा व सर्विलांस प्रभारी रामगोपाल शर्मा के नेतृत्व में टीमें आरोपितों के सुराग में जुटी रहीं। एक-एक कर नगर निगम के 450 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई जिसमे घटना के समय के दौरान आरोपितों की गतिविधि दिखी। इसी के बाद टीम गिरोह तक पहुंची। आरोपित इमरान गिरोह का सगरना है। उसके विरुद्ध बदायूं के बिसौली थाने में भी प्राथमिकी लिखी है। टीम ने टप्पेबाजों द्वारा गायब किया गया माल भी बरामद कर लिया। इज्जतनगर इंस्पेक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि चारों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।

Edited By: Mohammed Ammar