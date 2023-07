Bareilly News: सादे कपड़ों में पहुंची आबकारी टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, असली टीम की पुष्टि होने पर छोड़ा

Bareilly News- अंडरकवर ऑपरेशन के तहत सादे कपड़े में शराब तस्करों को पकड़ने पहुंची आबकारी टीम खुद ही घिर गई। ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बना लिया। भोजीपुरा पुलिस ने इस दौरान सूझबूझ का परिचय दिया। आबकारी अधिकारी से बात की। आबकारी टीम पहुंची। बंधक बनाए गए दोनों सिपाहियों के आबकारी टीम से ही होने पर दोनों को ग्रामीणों ने छोड़ा।

पकड़े गए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भोजीपुरा थाने में टीम ने प्राथमिकी लिखाई।

Your browser does not support the audio element.