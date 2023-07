वर्ष 2017 में भगवत सरन गंगवार ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भाजपा के पूर्व विधायक स्व. केसर सिंह के विरुद्ध विधानसभा चुनाव लड़ा था। तेजराम ने भगवत सरन समेत अन्य आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई थी। आरोप था कि भगवत सरन व उनके समर्थकों के काफिले ने उनकी कार पर हमला बोला और केसर सिंह का चुनाव लड़ाने के कारण जानलेवा हमला कर दिया।

Bareilly News : जानलेवा हमला करने के आरोप में पूर्व मंत्री भगवत सरन बरी

जासं, बरेली : हत्या के प्रयास के आरोप में सपा सरकार में मंत्री रहे भगवत सरन गंगवार गंगवार व नौ अन्य आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट ने इन्हें बरी किया है। वर्ष 2017 में भगवत सरन गंगवार ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भाजपा के पूर्व विधायक स्व. केसर सिंह के विरुद्ध विधानसभा चुनाव लड़ा था। तेजराम ने भगवत सरन समेत अन्य आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई थी। आरोप था कि भगवत सरन व उनके समर्थकों के काफिले ने उनकी कार पर हमला बोला और केसर सिंह का चुनाव लड़ाने के कारण जानलेवा हमला कर दिया।

Edited By: Mohammed Ammar