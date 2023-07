सुभाषनगर के करेली गांव निवासी सूरजपाल ने बताया कि चार जनवरी को उन्होंने ईको गाड़ी खरीदी थी जिसके सारे कागज हैं। आरोप है कि रविवार को ट्रैफिक दारोगा कमलेश ठाकुर गन्ना मिल पहुंचे और जबरन उनका ईको उठवा लिया। फिर पटेल चौक पर दर्शाकर डग्गामारी में गाड़ी सीज कर दी। विरोध किया तो कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते।

Bareilly News : डग्गामारी में ईको गाड़ी सीज, ट्रैफिक दारोगा पर जबरन कार्रवाई का आरोप

जागरण संवाददाता, बरेली : ट्रैफिक दारोगा कमलेश ठाकुर पर ईको चालक सूरजपाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उन्होंने उनकी ईको गाड़ी गन्ना मिल से उठवाई और पटेल चौक पर दर्शाकर सीज कर दी। सोमवार को एसएसपी से शिकायत कर चालक ने कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी ने सीओ ट्रैफिक को मामले की जांच दे दी है। आरोपों के बीच दारोगा कमलेश ठाकुर ने कहा कि सारी प्रक्रिया आनलाइन है जिसमें लोकेशन तक का जिक्र होता है। डग्मामारी में ईको गाड़ी सीज की गई है। सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सुभाषनगर के करेली गांव निवासी सूरजपाल ने बताया कि चार जनवरी को उन्होंने ईको गाड़ी खरीदी थी जिसके सारे कागज हैं। आरोप है कि रविवार को ट्रैफिक दारोगा कमलेश ठाकुर गन्ना मिल पहुंचे और जबरन उनका ईको उठवा लिया। फिर पटेल चौक पर दर्शाकर डग्गामारी में गाड़ी सीज कर दी। विरोध किया तो कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले भी कई गाड़ी सीज कर चुका हूं। दारोगा कमलेश ठाकुर ने बताया कि डग्गामार वाहनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। रविवार को इसी क्रम में चौपुला चौराहा, गन्ना मिल पर अभियान चलाया गया था। गन्ना मिल पर ईको गाड़ी डग्गामारी करती मिलीं, तभी कार्रवाई की। गाड़ी के पहले से तीन चालान हैं। नगर निगम के कमांड कंट्रोल रूम (आइसीसीसी) की रिकार्डिंग से पूरा सच जाना जा सकता है।

