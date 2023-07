Bareilly News: छेड़छाड़ के मामले की जांच में आरोपी डॉक्टर को मिली क्लीन चिट, युवती ने रिपोर्ट पर उठाए सवाल

जिला स्तरीय सरकारी अस्पताल में हिंदू युवती से मुस्लिम डॉक्टर ने छेड़छाड़ की थी। इस मामले में जांच अधिकारी ने दो दिन पहले ही अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी जिसमें उन्होंने छेड़छाड़ के कोई साक्ष्य नहीं मिलने की बात कहते हुए हिंदू युवती पर ही कार्रवाई की संस्तुति कर दी जबकि युवती का कहना है कि वह अपने साथ हुई घटना के बारे में झूठे आरोप क्यों लगाएगी।

जांच अधिकारी एक पुरुष को बनाया गया, जिन्होंने छेड़छाड़ के संबंध में जांच की।

Your browser does not support the audio element.

बरेली, जागरण संवाददाता: जिला स्तरीय सरकारी अस्पताल में हिंदू युवती से मुस्लिम डॉक्टर ने छेड़छाड़ की थी। इस मामले में जांच अधिकारी ने दो दिन पहले ही अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने छेड़छाड़ के कोई साक्ष्य नहीं मिलने की बात कहते हुए हिंदू युवती पर ही कार्रवाई की संस्तुति कर दी, जबकि युवती का कहना है कि वह अपने साथ हुई घटना के बारे में झूठे आरोप क्यों लगाएगी। युवती का कहना है कि उससे सवाल करने के लिए पुरुषों को भेजा गया, जांच कमेटी में कोई भी महिला नहीं थी। कई सवालों के जवाब ऐसे थे, जिन्हें केवल महिला के सामने ही दे सकती थी। बीते दिनों सरकारी अस्पताल में एक हिंदू कर्मी से मुस्लिम डॉक्टर ने छेड़छाड़ की थी। इसकी शिकायत युवती ने सीएमओ से की तो मामले में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। खबरें प्रकाशित होने के बाद मामले ने पकड़ा था तूल खबरें प्रकाशित होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में सीएमओ ने एसीएमओ डाॅ. भानू प्रकाश को जांच सौंपी। उधर, मामला बारादरी थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने सीएमओ की रिपोर्ट पर प्राथमिकी पंजीकृत करने की बात कही। जांच अधिकारी ने दो दिनों में जांच पूरी कर सीएमओ को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने डॉक्टर को क्लीन चिट देते हुए पीड़ित युवती के ऊपर ही कार्रवाई की संस्तुति कर दी। मेरी जांच में छेड़छाड़ के कोई साक्ष्य नहीं मिले, युवती पर ही कार्रवाई की संस्तुति की है। अब सीएमओ स्तर से ही कार्रवाई होगी। -एसीएमओ, डाॅ. भानू प्रकाश। आरोप- जांच सही नहीं हुई रिपोर्ट में कहा कि पीड़ित युवती ने झूठी शिकायत कर विभाग की छवि धूमिल की है। युवती का कहना हैं कि जांच ही गलत हुई है। जांच अधिकारी एक पुरुष को बनाया गया, जिन्होंने छेड़छाड़ के संबंध में जांच की। जांच अधिकारी के कई सवालों के जवाब देने में युवती को असहाय महसूस हुआ। पीड़ित युवती का आरोप है कि जांच सही से नहीं की गई।

Edited By: Shivam Yadav