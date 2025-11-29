यूपी में शादी के 29वें दिन दुल्हन की मौत, तालाब में मिला शव; ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप
बरेली में शादी के 29 दिन बाद एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। उसका शव घर के पीछे तालाब में मिला। मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। ससुराल वालों का कहना है कि वह छत से फिसलकर तालाब में गिरी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बरेली। शादी के 29वें दिन विवाहिता की मौत हो गई, उसका शव घर के पीछे तालाब में मिला। आस-पास के लोगों ने देखा तो स्वजन पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। विवाहिता के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
पुलिस के अनुसार, किला के गढ़ैया निवासी ज्योति शर्मा की शादी एक नवंबर को सुभाषनगर के हनुमानगढ़ी निवासी लव कुमार शर्मा के साथ हुई थी। शनिवार सुबह ज्योति का शव घर के पीछे तालाब में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने देखा तो स्वजन को अवगत कराया। आनन फानन में पहले स्वजन उसे विनायक और फिर प्रताप अस्पताल लेकर पहुंचे।
दोनों स्थानों पर डाक्टरों ने ज्योति को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम को भेजा और पूछताछ के लिए पति को हिरासत में ले लिया। ज्योति के पिता ने बताया कि, शुक्रवार शाम को उन्होंने बेटी को फोन किया था मगर उसने फोन नहीं उठाया। शादी में उन्होंने खर्चा भी काफी किया था।
पिता के अनुसार, उन्होंने सुबह जब फोन किया तो ससुराल वालों ने बताया कि ज्योति की तबीयत ठीक नहीं हैं उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कुछ ही देर में उसकी मौत की सूचना मिल गई है। स्वजन दहेज हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
वहीं, पुलिस के अनुसार ससुराल वालों का कहना हैं कि सुबह करीब सात बजे ज्योति घर में झाड़ू लगाकर मकान की दूसरी मंजिल की छत पर झाड़ू लगाने गई थी। छत से कूड़ा फेंकते समय वह फिसली और मकान के पीछे तालाब में गिर गई।
ससुराल वाले अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सुभाष नगर इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार का कहना हैं कि, अभी स्वजन की ओर से कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है। शिकायती पत्र के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
