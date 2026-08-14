बरेली किशोरी गैंगरेप: विमलेश के बाद दूसरा आरोपित मुन्ने भी ढेर होने से बचा; पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली
नवाबगंज में किशोरी से गैंगरेप के दूसरे आरोपी मुन्ने को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुन्ने ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। नवाबगंज थाना क्षेत्र में किशोरी से गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपित को भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पंडरी गांव निवासी आरोपित मुन्ने ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। घायल आरोपित को पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।
पुलिस के मुताबिक, नौ अगस्त को नवाबगंज क्षेत्र में मुन्ने और उसके साथी विमलेश ने एक किशोरी को गन्ने के खेत में खींच लिया था। आरोप है कि दोनों ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फरार हो गए थे।
मामले में पुलिस ने प्राथमिकी लिखकर तीन टीमों को आरोपितों की तलाश में लगाया। गुरुवार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद विमलेश को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मुन्ने की तलाश जारी थी।
शुक्रवार को पुलिस उसकी तलाश में पहुंची तो आरोपित ने खुद को घिरा देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुन्ने के पैर में गोली लगी। उसे भी उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।
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