आइजीआरएस पर शिकायत निस्तारण में प्रदेश में अव्वल बरेली निगम, हासिल की पहली रैंक 

जागरण संवाददाता, बरेली। शहरी क्षेत्र की आइजीआरएस पोर्टल पर आई शिकायतों के निस्तारण में बेहतर कार्य कर बरेली नगर निगम ने पूरे प्रदेश में पहली रैंक हासिल की है।

अक्टूबर माह की जारी रैंकिंग में बरेली नगर निगम को 100 में 98 अंक मिले हैं। प्रदेश में शीर्ष पर आने से नगर निगम अधिकारियों में हर्ष है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने कहा कि नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग से यह सफलता मिली है।