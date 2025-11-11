Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आइजीआरएस पर शिकायत निस्तारण में प्रदेश में अव्वल बरेली निगम, हासिल की पहली रैंक 

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:51 AM (IST)

    बरेली नगर निगम ने आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निवारण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। अक्टूबर माह की रैंकिंग में निगम को 98 अंक मिले। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने इस सफलता का श्रेय अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया है, विशेषकर अपर नगर आयुक्त शशि भूषण राय के प्रयासों को सराहा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहरी क्षेत्र की आइजीआरएस पोर्टल पर आई शिकायतों के निस्तारण में बेहतर कार्य कर बरेली नगर निगम ने पूरे प्रदेश में पहली रैंक हासिल की है।

    अक्टूबर माह की जारी रैंकिंग में बरेली नगर निगम को 100 में 98 अंक मिले हैं। प्रदेश में शीर्ष पर आने से नगर निगम अधिकारियों में हर्ष है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने कहा कि नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग से यह सफलता मिली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विशेषकर अपर नगर आयुक्त शशि भूषण राय प्रयास को सराहा, जिन्होंने सभी विभागों में समन्वय स्थापित कर शिकायतों का निस्तारण किया। बताया की अक्टूबर माह में नगर निगम में आइजीआरएस पर कुल 117 संदर्भ प्राप्त हुए। बीते छह माह में 1061 संदर्भ प्राप हुए हैं।