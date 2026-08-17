बरेली में बदला नियम: सड़क पर बालू-गिट्टी फेंकी या बेची तो भारी जुर्माना, सीज होगी दुकान; नगर निगम की सख्त चेतावनी

जागरण संवाददाता, बरेली। शहरी क्षेत्र में भवन, सड़क, कालोनी व अन्य निर्माण के दौरान निर्माण एवं विध्वंस सामग्री सड़क-फुटपाथ या सार्वजनिक स्थल पर छोड़ना एवं बिक्री करना अब भारी पड़ेगा। नगर निगम ने निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम में संशोधन करते हुए मनमानी करने वाले लोगों-प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का प्रविधान किया है। साथ ही शहर के अलग-अलग मार्गों पर विभिन्न प्रकार के टूटे हुए भवन निर्माण सामाग्री, मलबा के समुचित निस्तारण को दस स्थान चिह्नित किए हैं।

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि, निर्माण एवं विध्वंस अपषिष्ट प्रबंधन नियम-2016 में सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एवं व्यवहारिकता के देखते हुए निगम बोर्ड ने आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता प्राथमिक रूप से इन नियमों के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा निर्देशित या अधिसूचित कंक्रीट, मिट्टी और अन्य सामग्रियों के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही उत्पन्नकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य अपशिष्ट (जैसे कि ठोस अपशिष्ट) इस अपशिष्ट के साथ मिश्रित ना हो सके और उसका भंडारण और निपटान किया जाए। एक दिन में 20 टन या इससे अधिक या एक माह में प्रति परियोजना 300 टन अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता अपशिष्ट को चार भागों जैसे कंक्रीट, मिट्टी इस्पात, काष्ठ और प्लास्टिक, ईंट और मोर्टर से पृथक करेगा और निर्माण या विध्वंस या रिमोडेलिंग कार्य करने से पूर्व अपशिष्ट प्रबंधन योजना प्रस्तुत करेगा।

स्थानीय प्राधिकरण से समुचित अनुमोदन प्राप्त करेगा और प्राधिकरण को योजना अवस्था से लेकर कार्यान्वयन अवस्था तक सूचना देगा और नगर निगम के सक्षम अधिकारी से निर्माणाधीन कार्य का प्लान ले-आउट मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा। साथ ही अपशिष्ट उत्पादनकर्ता निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को परिसर के भीतर रखेगा या अपशिष्ट को निगम द्वारा निर्मित संग्रहण केंद्र पर निक्षेपित करेगा।

निगम ने वेस्ट कलेक्शन को जारी किया टोल फ्री नंबर शहर में सी एंडडी वेस्ट के कलेक्शन के लिए नगर निगम ने कंट्रोल रुम नंबर- 7055519637 एवं टोल फ्री नंबर-1533 जारी किया है, जिससे कि निर्माण व विधवंस उत्पन्नकर्ता इन मोबाइल नंबर पर काल कर सी एंड डी वेस्ट कलेक्शन की डोर स्टेप सुविधा नगर निगम अधिकृत एजेंसी को निर्धारित यूजर फीस देकर प्राप्त कर सकते हैं।

झगड़े-विवाद पर भारी जुर्माना संग विधिक कार्रवाई, निरस्त होगा लाइसेंस नगर आयुक्त के अनुसार मलबा एंव टूटी हुई भवन सामग्री का निस्तारण न करके सड़क एंव गलियों में इधर-उधर डाला जा रहा है जिससे शहर में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण करते समय ग्रीन नेट लगाना अनिवार्य है। निमार्णाधीन इमारत-घर-बिल्डिंग का कवर ग्रीन नेट या किसी अन्य प्रकार का कवर न लगे होने की दशा में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही निगम द्वारा चिह्नित स्थलों के अतिरिक्त किसी अन्य सार्वजनिक स्थल-जैसे सड़क, पटरी, पार्क आदि जगह पर टूटी हुई भवन सामग्री पाये जाने पर नजदीक भवन स्वामी-प्रतिष्ठान, ठेकेदार-बिल्डर जिम्मेदार होंगे। इससे बचने को स्थानीय लोग पहले निगम को सूचना देंगे।

साथ ही अपील किया कि आमजन-व्यावसायिक प्रतिष्टान, बिल्डर्स निर्माण के दौरान उत्पन्न मलबा टूटी हुई भवन निर्माण सामग्री का निस्तारण संबंधित वार्डों के लिए चिह्नित स्थलों पर ही करायें, जिससे निगम द्वारा निर्धारित स्थलों से मलबा उठाकर डंपिंग स्टेशन पर डाला जा सके।

साथ ही जुर्माना लगाने पर लोगों-प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित जुर्माना जमा करने में व्यवधान-विरोध उत्पन्न करने पर निर्धारित जुर्माना 20 हजार तक की प्रत्येक श्रेणी के लिए चार गुणा की चालान की कार्यवाही कर न्यायालय को प्रेषित किया जायेगा। जुर्माना न जमा करने की स्थिति में दुकान का लाइसेंस जब्त कराने एवं सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।

निगम ने चिह्नित किए दस स्थल, मनमानी पर सख्ती का प्रविधान निगम बोर्ड ने विभिन्न प्रकार के टूटे हुए भवन निर्माण सामाग्री, मलबा के समुचित निस्तारण को दस स्थल चिह्रित किए गए हैं। इनमें बड़ी बिहार, बीसलपुर रोड, सैदपुर हाकिंस, हजियापुर शेल्टर होम, चौपुला नेकपुर, शांति बिहार, सिठौरा, सीआइ पार्क, जगतपुर और आइटीआइ गेट शामिल हैं।