Bareilly: माय बार के बाहर फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो सवारों में जंग, युवकों के साथ युवतियों ने भी खींचे बाल; VIDEO वायरल

जागरण संवाददाता, बरेली। पीलीभीत बाइपास रोड स्थित माय बार हेडक्वार्टर रेस्टोरेंट के सामने फारच्यूनर और स्कार्पियो कार सवार युवकों में विवाद हो गया। दोनों गुटों में मारपीट के बीच उनके साथ रहीं युवतियां भी भिड़ गईं। बाल पकड़कर खींचे गए। इंटरनेट मीडिया पर पूरे घटनाक्रम का वीडियो प्रसारित हो गया। वीडियो शनिवार रात का बताया जा रही है।

बारादरी थाना पुलिस वीडियो के आधार पर मारपीट करने वालों की पहचान और विवाद की वजह ढूढ़ने में जुटी है। प्रसारित वीडियो में काफी देर तक दो युवतियां एक-दूसरे के बाल पकड़कर खींचती और मारपीट करती दिखाई दे रही हैं।