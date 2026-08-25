बरेली के जंगल में मिला युवक का शव, 22 अगस्त से था लापता
बरेली में 22 अगस्त से लापता 19 वर्षीय युवक अर्जुन का शव सिरौली के कैलाश मणि मंदिर के पीछे जंगल में मिला। शव दो दिन पुराना बताया जा रहा है और जंगली जानवरों ने उसे नोंच लिया था; पुलिस को शव के पास नशीली दवाएं भी मिली हैं।
HighLights
बरेली में 22 अगस्त से लापता युवक का शव मिला।
शव सिरौली के कैलाश मणि मंदिर के पीछे जंगल में था।
शव के पास नशीली दवाएं और संबंधित सामान मिला।
जागरण संवाददाता, बरेली। 22 अगस्त से लापता 19 वर्षीय युवक का शव सिरौली की कैलाश मणि मंदिर के पीछे जंगल में मिला। शव करीब दो दिन पुराना बताया जा रहा है। जंगली जानवरों ने उसे को नोंच कर खा लिया था। शव के पास नशीली दवा और नशे में इस्तेमाल होने वाला सामान भी मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा।
सिरौली थाना क्षेत्र के नामदारगंज गांव निवासी अर्जुन 22 अगस्त से लापता थे। वह घर से बिना कुछ बताए चले गए थे। काफी इंतजार किया मगर अर्जुन वापस नहीं आया। इसके बाद स्वजन ने आसपास तलाश रिश्तेदारियों में भी फोन किया मगर कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली।
इसके बाद रविवार दोपहर को उन्होंने अर्जुन के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस और स्वजन उसकी तलाश कर रहे थे। सोमवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि कैलाश मणि मंदिर के पीछे जंगल में एक युवक का शव पड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान कराने का प्रयास किया।
बाद में शव की पहचान लापता अर्जुन के रूप में हुई। शव की हालत काफी खराब थी और सियार आदि जंगली जानवरों ने उसे नोच लिया था। पुलिस को शव के पास कुछ नशीली दवा और नशे में इस्तेमाल होने वाला सामान भी मिला है।
पुलिस ने मौके से मिले सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शव करीब दो दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही अर्जुन की मौत की असली वजह सामने आएगी।
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