तीर्थयात्रा से लौटा 'मुर्दा'! बरेली में करोड़ों की जमीन हड़पने का खौफनाक षड्यंत्र, ऐसे खुली ग्राम प्रधान और फर्जी बेटी की पोल

जागरण संवाददाता, बरेली। करोड़ों की जमीन हड़पने के लिए एक नया गिरोह बना और तीर्थ स्थल पर गए जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाकर फर्जी कागजात भी तैयार कर लिए गए। स्थिति यह हो गई कि अविवाहित व्यक्ति की एक बेटी भी सामने आ गई और जमीन के कागजों में अपना नाम चढ़वा लिया।

तीर्थ स्थल से जब व्यक्ति लौटा तो उसे पूरे खेल की जानकारी हुई। मामले में पीड़ित की शिकायती पर ग्राम प्रधान, चकबंदी सदस्य और पीड़ित की फर्जी बेटी समेत 10 लोगों के विरुद्ध कोतवाली में प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। अब इस मामले में पुलिस विस्तार से जांच कर आरोपितों को सलाखों के पीछे भेजेगी।

कैंट के बभिया गांव निवासी जानकी ने पुलिस को बताया कि वह अविवाहित हैं और उनकी कोई संतान नहीं है। आरोप है कि कुछ समय के लिए उनके तीर्थयात्रा पर जाने को गांव की रामवती ने मौका बनाया और करोड़ों की पैतृक जमीन हथियाने के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान रामपाल से मिलीभगत कर जानकी को कागजों में मृत दिखाकर फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र तैयार करा लिया।

इसके बाद रामवती ने तत्कालीन चकबंदी सदस्य सुल्तान सिंह समेत अन्य लोगों से मिलीभगत कर खुद को जानकी की सगी बेटी और वारिस बनाया। इसके बाद दो जुलाई 2004 को चकबंदी के कागजों से जानकी का नाम हटाकर रामवती ने अपना नाम चढ़वा लिया। जबकि जानकी से रामवती का कोई खून का रिश्ता नहीं है।

तीर्थ यात्रा से लौटने पर जब जानकी को इस फर्जीवाड़े की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस-प्रशसान से शिकायतें कीं। इसका फायदा हुआ कि, नौ वर्ष बाद 15 जनवरी 2013 को रामवती का नाम खतौनी से हटा और जानकी का नाम फिर दर्ज हुआ।

जानकी का कहना है कि इससे पहले रामवती ने 20 अक्टूबर 2011 को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की बरेली शाखा से मुर्गी पालन के नाम पर 60 हजार रुपये का लोन लिया। लोन के लिए जानकी की जमीन ही बैंक में बंधक रख दी गई। वर्ष 2025 तक 60 हजार रुपये की रकम ब्याज समेत करीब 3.30 लाख रुपये पहुंच गई।

जमीन पर बैंक का बंधक आज भी बरकरार है। आरोप यह भी है कि 14 मई 2012 को जमीन के बैनामे ओम प्रकाश, अजय पाल और विजेंद्र के नाम भी कर दिए गए, जिनकी कीमत करीब 20.88 लाख रुपये है।

जानकी का आरोप है कि इस खेल में दस्तावेज लेखक राजकुमार सक्सेना उर्फ राजू व गवाह नितिन भी शामिल थे। जानकी का आरोप है कि कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जा जमा लिया। कृषि भूमि पर अवैध खनन कर उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा।

जानकी ने बताया कि विवाद बढ़ने पर 19 अगस्त 2025 को नोटरी पर समझौता हुआ। जानकी का दावा है कि इसमें फर्जी विरासत के सहारे नाम चढ़वाने की बात भी मानी गई। बैंक का कर्ज खत्म कराने के लिए 3.50 लाख रुपये का चेक दिया गया। मगर चेक बाउंस हो गया।