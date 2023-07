प्रीतम कुमार ने अमन गुप्ता और ममता शर्मा को बुलाकर उन्हें प्लेटफार्म पर लिटा दिया। इसके बाद चारो ओर से साड़ी से घेरा बना लिया। महिला रोडवेज कर्मचारी ममता शर्मा ने बस अड्डे पर ही प्रसव करा दिया। महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। एंबुलेंस से जच्चा और बच्चा दोनों को जिला महिला अस्पताल में भेज दिया गया। जच्चा और बच्चा दोनों की हालत ठीक बताई जा रही है।

Bareilly : रोडवेज बस में प्रसव पीड़ा- बस अड्डे पर बच्ची का जन्म; रोडवेज कर्मचारियों ने कराया प्रसव

जागरण संवाददाता, बरेली : सेटेलाइट बस अड़्डे पर सोमवार शाम साढ़े छह बजे के करीब एक महिला का प्लेटफार्म पर प्रसव कराना पड़ा। रोडवेज कर्मचारियों ने मिलकर प्रसव कराया। प्रसव होने के बाद एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया। हरदोई जिले के शाहबाद क्षेत्र के हरूआ निवासी सुखराम दिल्ली में मजदूरी करते हैं। सुखराम अपनी गर्भवती पत्नी विनीता के साथ दिल्ली से हरदोई जा रहे थे। रास्ते में बस में तेज प्रसव पीड़ा होने लगी तो वह सेटेलाइट बस अड्डे पर उतर गए। सुखराम ने अपनी परेशानी के बारे में बस अड्डे पर कार्यरत रोडवेज कर्मचारी प्रीतम कुमार को बताया। प्रीतम कुमार ने अन्य कर्मचारियों अमन गुप्ता और ममता शर्मा को बुलाकर उन्हें प्लेटफार्म पर लिटा दिया। इसके बाद चारो ओर से साड़ी से घेरा बना लिया। महिला रोडवेज कर्मचारी ममता शर्मा ने बस अड्डे पर ही प्रसव करा दिया। महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। एंबुलेंस से जच्चा और बच्चा दोनों को जिला महिला अस्पताल में भेज दिया गया। जच्चा और बच्चा दोनों की हालत ठीक बताई जा रही है। अस्पताल में प्रसूता और बच्ची दोनों को भर्ती करा लिया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। - डा. पुष्पलता शम्मी, सीएमएस, जिला महिला अस्पताल

Edited By: Mohammed Ammar