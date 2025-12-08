फर्जी एडमिशन और फीस हड़पने के मामले में शेर अली जाफरी, बेटे फिरोज और प्रिंसिपल पर नई FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, बरेली। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले शेर अली जाफरी, उसके बेटे और प्रधानाचार्य समेत कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध एक और प्राथमिकी पंजीकृत हो गई है। यह प्राथमिकी कोर्ट के आदेश पर सीबीगंज थाने में इज्जतनगर के सैदपुर हाकिंस निवासी अभिषेक गंगवार ने लिखाई है। इसमें तीन लोगों को नामजद करते हुए कुछ लोगों को अज्ञात बनाया गया था। छात्रों को फर्जी अंकपत्र देने के मामले में अभी तक यह सभी आरोपित जेल में थे।

जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से मुकदमे होना शुरू हो गए हैं। अभिषेक गंगवार ने कोर्ट को बताया कि खुसरो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस एडं टेक्नोलाजी ने उन्हें डीफार्मा में एडमिशन के लिए कहा। जबकि वह यह जानते थे कि अभिषेक डीफार्मा के लिए इलिजिबल नहीं है। इसके बाद भी उन्होंने डीफार्मा में एडमिशन दिया और कोर्स पूरा होने पर दूसरे कालेज का अंकपत्र व प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया।

कालेज की तरफ से ही खर्चा लेकर ड्रग लाइसेंस बनवाने के लिए ग्रीन कार्ड को आवेदन किया गया, लेकिन ग्रीन कार्ड नहीं बना। जब लंबा समय गुजर गया तो उन्होंने जांच पड़ताल की पता चला कि अभिषेक से कालेज प्रबंधन ने धोखाधड़ी की और जो प्रमाण पत्र दिए गए थे वह सभी फर्जी थे। आरोप है कि यह फर्जीवाड़ा कालेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी, प्रधानाचार्य विश्वनाथ शर्मा, शेर अली जाफरी का बेटा फिरोज अली जाफरी व अन्य स्टाफ ने उनसे धोखाधड़ी की।

आरोप है कि जब उन्होंने कालेज प्रबंधन से बातचीत करने की बात कही तो आरोपितों ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। आरोप है कि आरोपितों ने उनके दो साल बर्बाद कर दिए। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर शेर अली जाफरी, प्रधानाचार्य विश्वनाथ शर्मा, फिरोजी अली जाफरी व अन्य स्टाफ के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है।

क्या था पुराना मामला शेर अली जाफरी अपनी गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर खुसरो कालेज में शैक्षणिक कोर्स कराने के नाम पर छात्रों से मोटी फीस वसूलता और बाद में उन्हें फर्जी अंकपत्र देखकर उनके भविष्य से खिलवाड़ करता था। पिछले वर्षों में आरोपितों ने डीफार्मा के कोर्स के नाम पर 300 छात्रों से मोटी फीस वसूली और जब मार्कशीट देने की बारी आई तो सभी को फर्जी अंक पत्र पकड़ा दिए।

छात्र जब नौकरी लेने या लाइसेंस लेने को आवेदन किया तो पता चला कि उन्हें जो अंकपत्र दिया गया है वह फर्जी है। इसके बाद छात्रों ने हंगामा काटा तो पूरा मामला खुलकर सामने आने लगा। सीबी गंज पुलिस ने इस मामले में तीन मुकदमे दर्ज किए। जांच शुरू की तो परत दर परत फर्जीवाड़ा खुलने लगा।