करवा चौथ पर चिनॉन क्रेप, डोला और ग्लास टिश्यू साड़ियों में कहर ढाएंगी महिलाएं, बाजार में बढ़ी डिमांड

जागरण संवाददाता, बरेली। Karwa Chauth 2026 | करवा चौथ का उत्साह बाजारों में दिखाई देने लगा है। त्योहार की तैयारियों के बीच महिलाएं साड़ियों और पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रही हैं।

साड़ी की दुकानों पर डिजाइनर और पारंपरिक परिधानों की मांग बढ़ी है। वहीं, करवा, छलनी और पूजा की थालियों की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। शहर के कुतुबखाना, सिविल लाइंस, बड़ा बाजार, आलमगीरीगंज आदि में भीड़ की स्थिति यह रही कि दिन भर जाम लगता रहा।

सिविल लाइंस स्थित साड़ी म्यूजियम में खरीदारी करने पहुंचीं राधा ने बताया कि वह करवा चौथ के साथ ही शादी समारोहों में पहनने के लिए भी साड़ियां खरीद रही हैं। ऐसी साड़ियां पसंद की जा रही हैं, जिन्हें अलग-अलग अवसरों पर पहना जा सके।

दुकान के स्वामी आदित्य अग्रवाल ने बताया कि इस बार डिजाइनर साड़ियों के साथ ही आरामदायक और आकर्षक साड़ियों की मांग अधिक है। चिनॉन क्रेप, बनारसी सिल्क, जोधपुरी और ग्लास टिश्यू साड़ियां महिलाओं को ज्यादा पसंद आ रही हैं। बड़ा बाजार स्थित साड़ी दुकान स्वामी मनुज ने बताया कि डोला सिल्क, आर्गेंजा आदि साड़ियों का क्रेज अधिक है।

करवा, छलनी, पूजा की थाली का बिक रहा सेट कुतुबखाना स्थित बर्तन की दुकान पर भी पूजन सामग्री खरीदने के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं। ग्राहकों के मुताबिक मिट्टी के साथ ही धातु के करवे की खरीदारी अधिक हो रही है। टिकाऊ होने और आकर्षक डिजाइन के चलते लोग इन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं।