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बरेली में बेकाबू ट्रक ने कांवड़ियों को मारी टक्कर: 3 कांवड़ खंडित, गुस्साए श्रद्धालुओं ने 3 घंटे हाईवे किया जाम

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Fri, 21 Aug 2026 12:30 PM (IST)

बरेली में एक ट्रक ने कांवड़ियों के जत्थे को टक्कर मार दी, जिसमें एक कांवड़िया घायल हो गया और तीन कांवड़ क्षतिग्रस्त हो गईं। गुस्साए कांवड़ियों ने नेशनल हाईवे को तीन घंटे तक जाम रखा, जिसके बाद पुलिस ने समझा-बुझाकर यातायात बहाल कराया।

कांवड़ गिरने के बाद पुलिस से कहासुनी करते कांवड़िये

कांवड़ गिरने के बाद पुलिस से कहासुनी करते कांवड़िये

HighLights

  1. कांवरियों ने कांवड़ रखकर तीन घंटे बंद रखा नेशनल हाईवे, कई थानों की फोर्स के साथ पहुंचे सीओ

जागरण संवाददाता, बरेली। फतेहगंज पूर्वी में शुक्रवार सुबह हरिद्वार से जल भरकर गोला गोकर्णनाथ जा रहे कांवड़ियों के जत्थे को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक कांवड़िया घायल हो गया। टक्कर लगने से तीन कांवड़ भी गिर गईं। इससे गुस्साए कांवरियों ने कांवड़ सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया।

करीब तीन घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप रहा। सूचना पर कई थानों की फोर्स के साथ सीओ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने करीब आठ बजे कांवरियों को समझाकर जाम खुलवाया।

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घटना शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे की बताई जा रही है। मदनापुर क्षेत्र के कांवड़िया हरिद्वार से गंगाजल लेकर गोला गोकर्णनाथ जा रहे थे। इसी दौरान फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र में पीछे से आए ट्रक ने कांवरियों के जत्थे को टक्कर मार दी।

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हादसे में एक कांवरिया घायल हो गया, जबकि तीन कांवड़ गिरकर क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद कांवड़ियों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने अपनी कांवड़ हाईवे पर रख दीं और सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया।

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देखते ही देखते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों में खलबली मच गई। स्थिति संभालने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। सीओ ने कांवड़ियों से बातचीत कर उन्हें समझाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया।

करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद सुबह आठ बजे पुलिस कांवड़ियों को मनाने में सफल रही। इसके बाद हाईवे से कांवड़ हटाकर यातायात सुचारु कराया गया। पुलिस ने ट्रक और उसके चालक के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है।

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