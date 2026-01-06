कन्हैया गुलाटी ठगी कांड: 41 मुकदमे, 800 करोड़ का घोटाला और पुलिस की नाकामयाबी की इनसाइड स्टोरी

जागरण संवाददाता, बरेली। 800 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले महाठग कन्हैया गुलाटी को लेकर पुलिस अभी सक्रिय नहीं हुई है। लोगों का रुपया हड़पने के बाद वह देश में है भी या नहीं। इस बारे में भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में अभी तक उसके विरुद्ध कुल 41 प्राथमिकी लिखी जा चुकी हैं।

इसमें से 21 प्राथमिकी बीते दो माह में बरेली के अलग-अलग थानों में दर्ज हुई हैं। बारादरी थाना क्षेत्र निवासी कन्हैया गुलाटी ने लोगों को इंवेस्टमेंट के नाम पर फंसाया। कहा कि वह जितनी भी रकम लगाएंगे उसके एवज में उन्हें 20 माह तक पांच प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा और 22 माह बाद इंवेस्टमेंट की पूरी रकम उन्हें वापस कर दी जाएगी।

इसी झांसे में आए छोटे लोगों से लेकर अधिकारियों तक ने मोटा निवेश किया। सैकड़ों करोड़ रुपये लगाए। शुरूआत में लोगों का भरोसा जीतने के लिए उसने कुछ लोगों को पांच प्रतिशत ब्याज दिया भी लेकिन उन्हें रकम लौटाने की जगह उनसे और भी रुपये इंवेस्ट करा लिया। अब गुलाटी रकम लेकर फरार हो गया, वह कहां है किसी को नहीं पता।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अनुराग आर्य ने एसपी ट्रैफिक अकमल खान के नेतृत्व में एसआइटी गठित की लेकिन एसआइटी के हाथ भी अभी तक कुछ भी नहीं लग सका है। मामले में एसपी ट्रैफिक अकमल खान का कहना हैं कि वह टीम के साथ बैठक कर अभी तक की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

प्लाट देने के नाम पर कराया इंवेस्टमेंट बारादरी के सुरेश शर्मा नगर निवासी गीता गुप्ता ने फरीदपुर पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। आरोप है कि कन्हैया गुलाटी व उसके साथियों ने अंधरपुरा में एक प्लाट देने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपये की ठगी कर ली।