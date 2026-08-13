बरेली जंक्शन पर टला बड़ा हादसा: चलती अवध-असम एक्सप्रेस से दो बच्चों को खींचा, महिला भी कूदी

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर रेंगती अवध-असम एक्सप्रेस में बुधवार को बड़ा हादसा होने से बचा। एक परिवार के तीन बच्चों समेत चार सदस्य बोगी में चढ़ गए, शेष नीचे छूट गए। इतने में ट्रेन चल दी तो अफरातफरी मच गई।

परिवार के मुखिया ने दो बच्चों को रेंगती ट्रेन से खींच लिया, तीसरे बच्चे को एक यात्री ने नीचे प्लेटफार्म पर धकेल दिया। इतने में परिवार की महिला भी ट्रेन से कूद पड़ी। आरपीएफ ने उन्हें प्लेटफार्म से तुरंत पीछे हटाया ताकि ट्रेन की चपेट में न आ जाएं।

मझगंवा निवासी निरंकार बुधवार दोपहर पत्नी कोमल, साली सोनी और पांच बच्चों के साथ बिहार जाने के लिए 15910 अवध असम एक्सप्रेस में सवार हो रहे थे। ट्रेन प्लेटफार्म नंबर एक पर खड़ी थी। उनके पास अनारक्षित टिकट था, मगर आरक्षित बोगी में चढ़ने लगे।

उसके गेट पर टीटीई दिखे तो उनसे कहा कि जुर्माना ले लेना, मगर आरक्षित बोगी में सवार होने दें। इस पर टीटीई ने कहा कि यदि आरक्षित टिकट नहीं है तो अनारक्षित बोगी में ही जाएं। यह सुनकर निरंकार व उनके स्वजन तेज कदमों से अनारक्षित कोच की ओर बढ़े।

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उनकी साली सोनी व तीन बच्चे उस बोगी में चढ़ गए, मगर निरंकार, कोमल समेत चार लोग चढ़ने से रह गए। इतने में ट्रेन रेंगने लगी। यह देखकर निरंकार व स्वजन हड़बड़ा गए। उन्होंने बोगी में चढ़ चुके बच्चों को तेजी से उतारने का प्रयास किया।

अफरातफरी के बीच दो बच्चों को नीचे उतार लिया, इतने में ट्रेन की गति तेज होने लगी। यह देखकर उनके साथ मौजूद बच्चों व महिलाओं ने शोर करना शुरू कर दिया तो आरपीएफ प्रभारी मंयक चौधरी टीम के साथ दौड़े।

निरंकार ने बताया कि चीख-पुकार सुनकर बोगी में चढ़ चुकी बेटी ज्योति को एक यात्री ने प्लेटफार्म की ओर उतार दिया, इतने में साली सोनी भी कूद गईं। आरपीएफ ने सभी को तुरंत प्लेटफार्म से पीछे खींचा। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई।