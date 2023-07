Rocky and Rani movie आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की फिल्म ‘राॅकी और रानी की प्रेम कहानी’ 28 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। इससे पहले पूरी टीम शनिवार को कानपुर में फिल्म के प्रमोशन पर थी। वहां से सीधे बालीवुड स्टार जोड़ी बजाज एयरवेज के विमान से बरेली को निकली। शाम करीब पांच बजे दोनों सेलीब्रिटी झुमका चौराहे पर आए।

Bareilly Jhumka : आलिया और रणवीर को खींच लाया बरेली का झुमका; सड़क पर हाथ पकड़कर घूमे दोनों एक्‍टर

