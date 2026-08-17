बरेली में बदले विज्ञापन के नियम: हाईवे से 10 मीटर दूर लगेंगे होर्डिंग, नगर निगम की नई नीति से एजेंसियों की बढ़ी चिंता
बरेली नगर निगम शहरी क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शन के लिए नई निविदाएं आमंत्रित कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों से 10 मीटर के दायरे में व ...और पढ़ें
HighLights
शासनादेश को निगम बोर्ड ने किया अंगीकृत, 15 सदस्यीय कमेटी इसी माह लेगी निर्णय
जागरण संवाददाता, बरेली। शहरी क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शन के लिए नगर निगम की ओर से नई निविदा आमंत्रित करने की कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए शासन की ओर से बनाए गए नए नियम-अधिनयम को बोर्ड में अंगीकृत कर अग्रिम पहल शुरू कर दी।
निगम की ओर से निविदा आमंत्रित करने से पहले 15 सदस्यीय कमेटी की इसी माह बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। जिसमें, शासन के नियमों के अनुसार निविदा करने और स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयास व सुझावों पर मंथन किया जाएगा।
नए नियमों के अनुसार राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग के दस मीटर दायरे में विज्ञापन पट्ट लगाने की अनुमति नहीं होगी। इससे बदायूं रोड और नैनीताल रोड पर एजेंसियों के लिए चुनौती बनना तय है। बदायूं रोड एनएचएआइ और नैनीताल रोड उप्र. स्टेट हाइवे की सड़क है।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि, विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन प्रदर्शन के लिए निविदा पर निर्णय लेने से पहले शासन के निर्देश पर 15 सदस्यीय तकनीकी समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही निविदा पूर्ण की जाएगी।
नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी में एसपी यातायात, पीडब्ल्यूडी एक्सईएन, सचिव बीडीए, मुख्य अभियंता निगम, रेलवे का प्रतिनिधि, पीडी एनएचएआइ, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का अधिकारी,आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी शामिल हैं।
जो विभिन्न नियमों की स्थलीय निरीक्षण कर पालन की संस्तुति करेगी। जिसमें, यातायात और सार्वजनिक भवन, दीवार, कार्यालयों, जर्जर भवनों आदि को दूर रखा जाएगा।
शासनादेश के अनुसार विज्ञापन की अनुज्ञा नौ वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी, जिसे अग्रतर अधिकतम तीन वर्ष के लिए ही नवीकृत किया जा सकता है। नगर आयुक्त के अनुसार समिति की इसी माह बैठक कर अग्रिम निर्णय लिया जाएगा।
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