बरेली में बदले विज्ञापन के नियम: हाईवे से 10 मीटर दूर लगेंगे होर्डिंग, नगर निगम की नई नीति से एजेंसियों की बढ़ी चिंता

जागरण संवाददाता, बरेली। शहरी क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शन के लिए नगर निगम की ओर से नई निविदा आमंत्रित करने की कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए शासन की ओर से बनाए गए नए नियम-अधिनयम को बोर्ड में अंगीकृत कर अग्रिम पहल शुरू कर दी।

निगम की ओर से निविदा आमंत्रित करने से पहले 15 सदस्यीय कमेटी की इसी माह बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। जिसमें, शासन के नियमों के अनुसार निविदा करने और स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयास व सुझावों पर मंथन किया जाएगा।

नए नियमों के अनुसार राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग के दस मीटर दायरे में विज्ञापन पट्ट लगाने की अनुमति नहीं होगी। इससे बदायूं रोड और नैनीताल रोड पर एजेंसियों के लिए चुनौती बनना तय है। बदायूं रोड एनएचएआइ और नैनीताल रोड उप्र. स्टेट हाइवे की सड़क है।

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि, विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन प्रदर्शन के लिए निविदा पर निर्णय लेने से पहले शासन के निर्देश पर 15 सदस्यीय तकनीकी समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही निविदा पूर्ण की जाएगी।