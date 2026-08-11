जिम पर बुलाया, फिर ट्रांसजेंडरों को पीटा... बरेली के चर्चित हीलियस जिम के संचालक समेत 2 गिरफ्तार
बरेली में हीलियस जिम के मालिक अश्वनी शर्मा और एक साथी को ट्रांसजेंडरों के साथ मारपीट और अभद्रता के आरोप में गिरफ्तार किया गया। घटना का वीडियो प्रसारित ...और पढ़ें
HighLights
घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद कोतवाली में लिखी गई थी प्राथमिकी
जागरण संवाददाता, बरेली। ट्रांसजेडरों को पीटने और अभद्रता करने वाले हीलियस जिम संचालक समेत दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को दोनों को चालान कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें जमानत दे दी गई।
प्रेमनगर थाना क्षेत्र निवासी ट्रांसजेंडर ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार रात उनके पास उनके मुंह बोले भाई विशाल का फोन आया। विशाल ने कहा कि उसकी गाड़ी रामपुर गार्डन स्थित हीलियस जिम के बाहर तोड़ दी गई है।
इसके बाद वह अपने साथियों के साथ पहुंची और जिम संचालक से बातचीत की। बातचीत में जिम मालिक अश्वनी शर्मा ने आश्वासन दिया कि वह कार तोड़ने वाले की तलाश कर लेंगे।
आरोप है कि उसी रात करीब 10 बजे जिम मालिक अश्वनी का फोन आया कि जिम पर आ जाओ गाड़ी तोड़ने वाले का पता चल गया है। जब वह वहां अपने साथियों के संग पहुंची तो जिम संचालक अश्वनी व उसके साथियों सुशील, अंकित, अजय व चार अज्ञात लोगों ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी मारपीट और छेड़छाड़ की।
आरोप है कि गला दबाकर हत्या का भी प्रयास किया। मामले में कोतवाली पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी और सोमवार को जिम संचालक अश्वनी शर्मा व उसके साथी सुशील को गिरफ्तार कर चालान कर दिया।