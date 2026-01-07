शर्मनाक: बरेली में 3-3 डॉक्टर विधायक, फिर भी सरकारी अस्पताल में 12 साल से 'दिल' का डॉक्टर नहीं!

अनूप गुप्ता, जागरण, बरेली। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं भले ही बीमारी से जकड़ी हो लेकिन जनप्रतिनिधियों की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। जबकि जिले में सदर, बिथरी चैनपुर और नवाबगंज के सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक खुद चिकित्सक है और उनके अपने प्राइवेट हास्पिटल भी हैं। ऐसे में वे अपने हास्पिटलों को लेकर तो गंभीर है, लेकिन सरकारी अस्पतालों का दर्द उन्हें महसूस नहीं हो रहा है।



ऐसे में फिर चाहे मंडल स्तरीय जिला चिकित्सालय कई वर्षों से खाली कोर्डियोलाजिस्ट, नेफ्रोलाजिस्ट सहित तमाम दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर चिकित्सकों की तैनाती की बात हो या फिर 69 करोड़ से बने तीन सौ बेड अस्पताल में डाक्टरों सहित स्थायी स्टाफ की नियुक्ति न होने का मुद्दा हो, इसमें किसी को भी लेकर विधायकों की मजबूत पैरवी शासन में नहीं दिखाई दी है, जिससे हजारों मरीजों को सही और समय से इलाज नहीं मिल पा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं की हालत लंबे समय से पस्त हैं। मंडल स्तरीय जिला चिकित्सालय होने के बावजूद यहां करीब आठ साल से हार्ट के मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। वजह, वर्ष 2012 में ह्दयरोग विशेषज्ञ डा. वेदप्रकाश भारद्वाज की तैनाती के बाद यहां दूसरे चिकित्सक की नियुक्ति ही नहीं हुई। यही हाल गुर्दा रोग विशेषज्ञ (नेफोलोजिस्ट) को लेकर है। वर्ष 2013 से यह पद खाली चल रहा है।

प्लास्टिक सर्जन, त्वचा रोग विशेषज्ञ सहित तमाम चिकित्सकों के 17 पद भी अरसे से खाली हैं। इसके अलावा वर्ष 2022 में 16 हजार वर्गमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल पर करीब 69 करोड़ से बने तीन सौ बेड का हाल तो और भी खराब हैं। यहां डाक्टर सहित एक भी स्थायी स्टाफ की तैनाती अब तक नहीं हो सकी हैं। जाहिर है कि जिले की स्वास्थ्य सेवाएं खुद ही वेंटीलेटर पर है।

यह तब है, जब यहां सत्तासीन पार्टी के तीन विधायक खुद ही चिकित्सक हैं। इसमें सदर विधायक डा. अरुण कुमार वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भी हैं। इनका धर्मकांटा चौराहे के पास गांधीनगर में निजी हास्पिटल है। इसी तरह बिथरी चैनपुर से भाजपा विधायक डा. राघवेंद्र शर्मा का बदायूं रोड पर करगैना में निजी अस्पताल संचालित हो रहा है।

इसी तरह नवाबगंज से भाजपा विधायक डा. एमपी आर्या भी पेश से चिकित्सक हैं और नवाबगंज में ही उनका एक बड़ा हास्पिटल भी है। बताते हैं कि इसमें से कई विधायक या उनके घर के लोगों की कुछ सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल में पार्टनरशिप भी है। यह बड़ा कारण है कि इन विधायकों का फोकस सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने से ज्यादा अपने निजी हास्पिटलों के संचालन पर हैं और वे सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने को लेकर गंभीर नहीं है।

यही वजह है कि शासन में कमजोर पैरवी के चलते सरकारी अस्पतालों स्थिति सुधरने के बजाय दिन ब दिन भले ही खराब होती जा रही हो लेकिन जनप्रतिनिधियों कानों तक न तो तंगी में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के दर्द की आह नहीं पहुंच रही है और न ही बिलखते सरकारी अस्पतालों की आंसू दिखाई दे रहे हैं।

बिना गुर्दा रोग विशेषज्ञ हर साल हो रही छह हजार लोगों की डायलिसिस स्वास्थ्य विभाग के पास वर्षों से गुर्दा रोग विशेषज्ञों की तैनाती नहीं है। इसके बावजूद जिला अस्पताल में बने डायलिसिस सेंटर में हर साल करीब छह हजार रोगियों की डायलिसिस हो रही है। विशेषज्ञ न होने की वजह से मरीजों को ओपीडी प्राइवेट हास्पिटल में करानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, एक बार डायलिसिस भी वहीं करना होता है। इसके बाद फिर उसकी पर्चे को देखकर यहां डायलिसिस की जा रही है।

ऐसे में इस वार्ड को बनाने में करोड़ों खर्च करने के बावजूद किडनी के रोगियों को अधूरा इलाज ही मिल पा रहा है। किडनी की गंभीर बीमारियों से पीड़ितों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिला चिकित्सालय में वर्ष 2019 में डायलिसिस सेंटर की शुरूआत तो कर दी लेकिन गुर्दा रोग विशेषज्ञ (नेफ्रोलाजिस्ट) की तैनाती ही नहीं गई है।

नौ बेड वाले वार्ड में डायलिसिस के लिए काफी महंगी मंगवा ली गई थीं, इसलिए स्वास्थ्य अधिकारियों पर इसे संचालित करने का काफी दबाव था। रास्ता निकाला गया कि मरीज ओपीडी प्राइवेट हास्पिटल में कराएं और उसी पर्चे के आधार पर यहां डायलिसिस उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें पेच यह फंसा कि डायलिसिस करने के लिए तार डालने के लिए शरीर में रास्ता बनाने के लिए कुशल स्टाफ नहीं है।

इसलिए, मरीज को एक बार डायलिसिस प्राइवेट करानी पड़ रही है। यहां स्टाफ ने बताया कि पैरों में रास्ता बनाकर तीन बार डायलिसिस हो जाती है लेकिन बाद में गले से तार डालना पड़ता है। उसके लिए भी कोई कुशल व्यक्ति नहीं है। जाहिर है कि मरीजों की यहां डायलिसिस की आधी-अधूरी ही सुविधा मिल पा रही है।