Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    Bareilly GST Scam: 100 करोड़ का फर्जीवाड़ा, नेपाल में 'संदीप' बनकर छिपा मुख्य आरोपी गिरफ्तार; 6 और के नाम उजागर

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 11:20 PM (IST)

    बरेली में 100 करोड़ से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में मुख्य सरगना समेत पांच और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नेपाल में संदीप बनकर छिपा मुख्य आरोपी फुर ...और पढ़ें

    पुलिस की गिरफ्त में आरोप‍ित

    पुलिस की गिरफ्त में आरोप‍ित

    HighLights

    1. पूर्व में साथियों की हुई गिरफ्तारी तो एक आरोपित नेपाल में जाकर छिप गया

    जागरण संवाददाता, बरेली। फर्जी फर्मों के जरिए 100 करोड़ से अधिक की जीएसटी धोखाधड़ी और आइटीसी चोरी के मामले में पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना समेत पांच और आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से एक आरोपित फुरकान हाशमी नेपाल भाग गया था और वहां पर हिंदू युवक के नाम से रहने लगा था।

    पूछताछ में आरोपितों ने अपने गिरोह के छह अन्य सदस्यों के भी नाम बताए हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।पिछले वर्ष किला थाने में जीएसटी के अधिकारियों ने एक फर्जी फर्मों के माध्यम से जीएसटी चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अनुराग आर्य ने इसे एसआइटी को सौंप दिया।

    मामले की विवेचना कर रहे कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर ने विवेचना के दौरान पहले ही सद्दाम हुसैन और मोहम्मद समद उर्फ शाहरुख को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसी क्रम में फुरकान हाशमी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार घटना के बाद से किला के बड़ा बाजार निवासी फुरकान नेपाल में छिपा हुआ था और वहां संदीप के फर्जी नाम से रह रहा था।

    आरोपित वहीं से जांगी ऐप के माध्यम से अपने साथियों के संपर्क में रहकर फर्जी इन्वाइस काटने का काम कर रहा था। पूछताछ में सामने आया कि सिंडिकेट का मुख्य सरगना इज्जतनगर के कर्मचारी नगर निवासी सागर अग्रवाल है। वह फर्जी फर्में उपलब्ध कराने और वास्तविक कंपनियों के बीच बोगस आइटीसी ट्रांसफर कराने की मुख्य कड़ी था।

    खबरें और भी

    पूछताछ में फुरकान हाशमी ने बताया कि वह कुतुबखाना निवासी विनीत अरोड़ा, कोतवाली के खैरुल्ला गली निवासी अनुज अग्रवाल और नीम की चढ़ाई निवासी शिवम उर्फ लाला व उसके अन्य सहयोगी डीएम कंपाउंड के सामने कार्यालय खोला था।

    वहीं से फर्जी फर्मों की चेन संचालित की जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने मुख्य सरगना सागर अग्रवाल, विनीत अरोड़ा, अनुज अग्रवाल और शिवम उर्फ लाला को भी गिरफ्तार कर लिया।

    50 हजार रुपये देकर खुलवाई फर्म

    पूछताछ में यह भी सामने आया कि फर्जी फर्म संचालित करने के लिए लोगों को रुपये देकर उनके पते पर फर्में खुलवाई जाती थीं। पुलिस के मुताबिक फुरकान हाशमी ने बताया कि विनीत अरोड़ा ने उसे फर्जी फर्म बनाने की सलाह दी और इसके एवज में 50 हजार रुपये दिए।

    इसके बाद उसके घर के पते पर एफएस ट्रेडर्स के नाम से फर्म खुलवाई गई। कार्यालय से फर्जी कंपनियों के बिल काटने, बिना वास्तविक लेनदेन के रकम घुमाने और जीएसटी क्लेम करने का काम किया जाता था।

    बैंक खातों से 100 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन

    जांच में यह भी समाने आया कि सिंडिकेट से जुड़ी विभिन्न फर्मों और बैंक खातों के माध्यम से अब तक 100 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध वित्तीय लेनदेन किया गया।

    पूछताछ में पता चला कि सागर अग्रवाल गिरोह का मुख्य सरगना था। विनीत अरोड़ा को कैश सेटल करने और अनुज अग्रवाल को बोगस फर्मों के रिटर्न दाखिल करने का काम दिया गया था।

    शिवम गुप्ता उर्फ राजा पर पैसा घुमाने, ठिकाने लगाने और हवाला के माध्यम से लाभार्थी फर्मों और सागर अग्रवाल तक रकम पहुंचाने का जिम्मा था। इसके अलावा गिरोह में सैय्यद सैफ, शाजिज, आसिफ, तौसिफ, फिरोज और फम्मी उर्फ फराज भी शामिल थे जो अभी फरार चल रहे हैं।

    लैपटाॅप और छह मोबाइल बरामद

    पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित के पास से एक लैपटाॅप, एक चार्जर, एक माउस और छह मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फरार एवं वांछित आरोपितों की तलाश में एक और टीम को लगाया गया है।

    यह भी पढ़ें- जिम पर बुलाया, फिर ट्रांसजेंडरों को पीटा... बरेली के चर्चित हीलियस जिम के संचालक समेत 2 गिरफ्तार