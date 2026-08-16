'लिपटकर तिरंगे में जां सो रही थी...': बरेली में गूंजी ओजस्वी पंक्तियां, शहीदों की याद में भावुक हो गया पूरा सभागार

जागरण संवाददाता, बरेली। ‘लिपटकर तिरंगे में जां सो रही थी, उधर भारती मां बहुत रो रही थी...’ अमित शुक्ला की इन पंक्तियों ने जीआईसी ऑडिटोरियम में बैठे हर श्रोता को भावुक कर दिया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस की शाम आयोजित ‘एक शाम शहीदों के नाम’ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कवियों ने ओज, वीर रस और भावनाओं से शहीदों के बलिदान को नमन किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ डाॅ. शुभम त्यागी ने सरस्वती वंदना से किया। इसके बाद देशभर से आए कवियों ने अपनी रचनाओं के से स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। असद मेहताब ने ‘ये संतों की जमीं है, जहां हिंदुस्तान बसता है, कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है’ सुनाकर देश की सांझी संस्कृति और एकता का संदेश दिया। मनवीर मधुर की ओजपूर्ण पंक्तियों ने श्रोताओं में जोश भरा।

उपेंद्र पांडे ने सरहद पर प्राण न्योछावर करने वाले सैनिकों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि तिरंगे में लिपटकर अंतिम विदाई से बड़ा सम्मान कोई नहीं। मुकेश कमल और सुदीप भोला ने भी वीर सैनिकों के त्याग को अपनी कविताओं में स्थान दिया। कवि सम्मेलन में राष्ट्रप्रेम, देश की एकता-अखंडता और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रचनाओं का प्रभावशाली काव्य पाठ हुआ।