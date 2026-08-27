एमआर को फर्जी पुलिस बनकर घेरा, अफीम केस की धमकी देकर वसूली रंगदारी; सपा नेता का रिश्तेदार भी फंसा

जागरण संवाददाता, बरेली। खुद को सिविल पुलिस बताकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) से पांच हजार रुपये रंगदारी वसूलने वाले चार आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपितों का कहना हैं कि उन्होंने सपा नेता के भांजे के कहने पर ही यह रंगदारी मांगी थी। पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया है।

इज्जतनगर के तुलाशेरपुर निवासी पुष्पेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि वह एमआर का काम करते हैं। मेडिकल स्टोर व अस्पतालों में दवाइयों की सप्लाई करते है। आरोप था कि 26 अगस्त की शाम करीब करीब 6:30 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल से सिरौली से बरेली आ रहे थे।

मिलिट्री अस्पताल रोड पर पहुंचने पर पीछे से हीरो स्प्लेंडर बाइक सवार दो युवक आए। उन्होंने खुद को सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी बताते हुए उसका बैग चेक कराने को कहा। पुष्पेंद्र के मुताबिक उन्होंने तलाशी देने से मना करते हुए कहा कि वह थाने जाकर तलाशी देंगे।

इस पर दोनों युवकों ने आइडी कार्ड दिखाने की बात कही और फोन करके एक अन्य व्यक्ति को बुला लिया। वह भी सिविल ड्रेस में हीरो स्प्लेंडर बाइक से वहां पहुंचा। आरोप है कि तीनों युवक उसे लाल फाटक पुल के नीचे ले गए।

वहां उन्होंने उस पर अफीम और ड्रग का धंधा करने का आरोप लगाते हुए तलाशी देने के लिए दबाव बनाया। साथ ही तलाशी नहीं देने पर अफीम के मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी, कहा कि जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा।