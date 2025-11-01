Language
    बरेली में मुठभेड़ में गोली लगने से हिस्ट्रीशीटर घायल, पुलिस टीम पर फायरिंग के दौरान हुई कार्रवाई

    By Rajeev Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:16 PM (IST)

    बरेली में पुलिस और एक हिस्ट्रीशीटर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हिस्ट्रीशीटर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि हिस्ट्रीशीटर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी की तो हिस्ट्रीशीटर ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार।

    संवाद सूत्र, आंवला। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से हिस्ट्रीशीटर बदमाश घायल हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित बदमाश के खिलाफ विभिन्न थानों में पंद्रह मुकदमे दर्ज हैं। सीओ नितिन कुमार एवं इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि 31 अक्टूबर की रात पुलिस टीम को हिस्ट्रीशीटर मुहल्ला गौसिया चौक निवासी दानिश के मुहल्ला विलायतगंज के समीप एक बंद पड़े मकबरे में छिपे होने की सूचना मिली।

    जिस पर चौकी प्रभारी सचिन कुमार, एसआई राजेश कुमार, राजकुमार, बिहारी लाल अपनी टीम के साथ उसकी तलाश में मजार के समीप पहुंचे। पुलिस के अनुसार आरोपित पुलिस को देखकर भागने लगा।

    जब उन्होंने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जिस पर पुलिस टीम ने उस पर फायर किया। जिसमें उसके सीधे पैर में गोली लगी। वह लड़खड़ाते हुए मौके पर ही गिर पड़ा। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा दो कारतूस बरामद किए।

    बाद में उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपित दानिश के विरुद्ध थाना आंवला में 11, कोतवाली बदायूं व कुंवरगांव में एक-एक व थाना बिथरी में दो मुकदमे पंजीकृत हैं। उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है।