बरेली में मुठभेड़ में गोली लगने से हिस्ट्रीशीटर घायल, पुलिस टीम पर फायरिंग के दौरान हुई कार्रवाई

संवाद सूत्र, आंवला। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से हिस्ट्रीशीटर बदमाश घायल हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित बदमाश के खिलाफ विभिन्न थानों में पंद्रह मुकदमे दर्ज हैं। सीओ नितिन कुमार एवं इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि 31 अक्टूबर की रात पुलिस टीम को हिस्ट्रीशीटर मुहल्ला गौसिया चौक निवासी दानिश के मुहल्ला विलायतगंज के समीप एक बंद पड़े मकबरे में छिपे होने की सूचना मिली।

जिस पर चौकी प्रभारी सचिन कुमार, एसआई राजेश कुमार, राजकुमार, बिहारी लाल अपनी टीम के साथ उसकी तलाश में मजार के समीप पहुंचे। पुलिस के अनुसार आरोपित पुलिस को देखकर भागने लगा। जब उन्होंने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जिस पर पुलिस टीम ने उस पर फायर किया। जिसमें उसके सीधे पैर में गोली लगी। वह लड़खड़ाते हुए मौके पर ही गिर पड़ा। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा दो कारतूस बरामद किए।