अब अनियोजित कॉलोनियों में बांस-बल्ली का झंझट खत्म: ₹71.50 प्रति sq ft के हिसाब से मिलेगा बिजली कनेक्शन, विभाग खुद बिछाएगा लाइन

कमलेश शर्मा, बरेली। शहर के बाहरी हिस्से में विकसित किसी अनियोजित कालोनी में अगर आप प्लाट खरीद कर मकान बनवा चुके हैं और बिजली का कनेक्शन लेने के लिए तीन से चार लाख का एस्टीमेट बनाया जा रहा है तो अब निश्चिंत हो जाइये। बांस बल्लियों के सहारे कनेक्शन नहीं लेना पड़ेगा।

ऐसी कालोनियों में विद्युत विभाग खुद लाइन बिछवाकर ट्रांसफार्मर लगवाएगा। कनेक्शन के लिए प्रति वर्ग फीट 71.50 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। 100 वर्ग फीट का प्लाट है तो 7,150 रुपये और 1000 वर्ग का प्लाट है तो 71,500 रुपये जमा कर कनेक्शन ले सकेंगे।

बरेली विकास प्राधिकरण जगह-जगह जमीन क्रय कर सुनियोजित तरीके से कालोनियां विकसित करा रहा है, जिसमें चौड़ी सड़क, पार्क, स्कूल और अस्पताल का प्रावधान भी कराया जा रहा है। इसके विपरीत तमाम कालोनाइजर्स बीडीए से नक्शा पास कराए बिना ही कालोनी बनाकर प्लाट की बिक्री कर दे रहे हैं। इनके प्लाट बीडीए से सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए लोग प्लाट लेकर घर तो बनवा लेते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं।