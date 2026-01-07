Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रिपोर्ट ने उड़ाए होश: UP के इन 4 जिलों की मिट्टी हुई 'बेजान', क्या अब खेतों में नहीं उगेगा अनाज?

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:44 AM (IST)

    मंडल के चार जिलों (बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर) में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों, खासकर नाइट्रोजन और कार्बनिक ज ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयाेग से खेतों से पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। मंडल के चारों जिलों में नाइट्रोजन और कार्बन जीवांश की मात्रा बहुत कम हो चुकी है, जो चिंताजनक है। इससे उत्पादन की लागत भी बढ़ती जा रही है। ब्लाक स्तर से लिए गए मृदा नमूनों की जांच में यह बात सामने आई है। हम अब भी सजग नहीं हुए तो उपजाऊ जमीन बंजर में तब्दील हो जाएगी और अन्न का संकट उत्पन्न हो जाएगा।

    कृषि विभाग की ओर से चार महीना पहले विशेष अभियान चलाकर ब्लाक स्तर पर अलग-अलग गांवों से खेतों से मिट्टी के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराई गई। बरेली जिले में 21,000 किसानों के खेतों से मिट्टी का नमूना लेकर जांच की गई, जिनमें से 20,932 में नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई गई है।

    सिर्फ 20 नमूनों में सामान्य से अधिक जबकि 13 में सामान्य स्थिति मिली है। कार्बनिक जीवांश 19,381 में कम मिले हैं। 1504 में मध्यम जबकि 98 में प्रचूर मात्रा में मिले हैं। कापर, सल्फर, बोरान, मैगनीज, जिंक की स्थिति सामान्य पाई गई है। बदायूं जिले में हुई 21,000 मृदा नमूनों की जांच में सभी में नाइट्रोजन की मात्रा नगण्य मिली है।

    कार्बनिक जीवांश की बात करें तो 19,766 नमूनों में बहुत कम मिली है, 1228 में सामान्य जबकि सिर्फ छह नमूनों में मात्रा पर्याप्त पाई गई है। 13,938 नमूनों में आयरन की मात्रा पर्याप्त मिली है, लेकिन 7,062 में इसकी कमी पाई गई है। सल्फर, जिंक, मैगनीज, बोरान, कापर की स्थिति सामान्य मिली है।

    पीलीभीत जिले में 9,793 नमूनों की जांच कराई गई, जिनमें 9,788 में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम मिली है। सिर्फ तीन नमूनों में मध्यम और दो नमूनों में ही पर्याप्त मात्रा मिली है। कार्बनिक जीवांश की रिपोर्ट पर नजर डालें तो 7,755 नमूनों में इसकी कमी पाई गई है। 1,854 में सामान्य सिर्फ 174 में प्रचूर मात्रा मिली है। सल्फर, कापर, बोरान, मैगनीज, जिंक की मात्रा ठीक है।

    शाहजहांपुर जिले में 20,998 नमूनों की जांच हुई है। यहां भी 20,994 नमूनों में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम मिली है। सिर्फ एक नमूना में स्थिति सामान्य और तीन नमूनों में प्रचूर मात्रा पाई गई है। कार्बनिक जीवांश 20,400 में कम पाए गए हैं। सिर्फ आठ में प्रचूर मात्रा मिली है और 587 में स्थिति सामान्य पाई गई है। सल्फर, जिंक, मैगनीज, बोरान, कापर की स्थिति सामान्य मिली है।

    फसल चक्र अपनाएं, हरी खाद का करें उपयोग

    संयुक्त कृषि निदेशक दुर्विजय सिंह का कहना है कि खेतों से उर्वरा शक्ति में कमी चिंता का विषय है। इससे खेती की लागत बढ़ रही है और रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों के फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। इसके साथ हरी खाद में ढैंचा और सनई उगाकर खेत में जोताई करें।

    अधिक से अधिक गोबर की खाद का प्रयोग करें। इससे खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और लागत में कमी आएगी। उन्होंने किसानों को सुझाव दिया है कि मृदा परीक्षण कार्ड के आधार पर फसल के लिए आवश्यक उर्वरक का ही प्रयोग करें। परंपरागत खेती से ऊपर उठकर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें, कृषि विज्ञानी और विभाग के अधिकारियों से परामर्श से खेती करने पर लाभकारी साबित होगा।

     

    यह भी पढ़ें- क्या आपके घर भी आ रहा है काला पानी? रियलिटी चेक में बरेली के इन मोहल्लों का TDS देखकर आप भी चौंक जाएंगे