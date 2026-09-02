बरेली में 150 वर्गमीटर सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, पार्षद की शिकायत के बाद गिराया गया अवैध निर्माण
बरेली में नगर निगम की 150 वर्गमीटर से अधिक भूमि पर बने अवैध इमामबाड़े को ध्वस्त कर दिया गया। यह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के नगरिया परीक्षित वार्ड में नगर निगम की भूमि पर लंबे समय से बने अवैध धार्मिक स्थल को बुधवार को ध्वस्त कर दिया गया। डेढ़ सौ वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले इस अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई की।
मामले की शुरुआत क्षेत्र के पार्षद और पूर्व उप सभापति महेश राजपूत की शिकायत से हुई थी। उन्होंने बताया कि निगम की इस कीमती जमीन पर अवैध रूप से इमामबाड़ा बना दिया गया था। इस संबंध में उन्होंने नगर निगम बोर्ड के साथ-साथ शासन स्तर पर भी लिखित शिकायतें दर्ज कराई थीं। पार्षद की निरंतर पैरवी के बाद नगर निगम बोर्ड ने इस अवैध निर्माण को हटाने का प्रस्ताव पारित किया था।
बुधवार दोपहर करीब 12 बजे नगर निगम का प्रवर्तन दस्ता पुलिस और पीएसी बल के साथ मौके पर पहुंचा। विरोध की संभावना को देखते हुए इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अधिकारियों ने दो बुलडोजर (बैकहोलोडर) की मदद से कुछ ही घंटों में पूरे अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया।
कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्तियों और सार्वजनिक भूमियों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमीन को पूरी तरह कब्जामुक्त कराने के बाद निगम प्रशासन ने वहां बाउंड्रीवॉल कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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