दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा: दवा लेकर लौट रहे मौसी-भांजे को अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौत
बरेली में दिल्ली हाईवे पर लालपुर चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मौसी-भांजे की मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार वाहन चालक की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, बरेली। इज्जतनगर क्षेत्र में दिल्ली हाईवे पर लालपुर चौराहे के पास गुरुवार दोपहर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मौसी-भांजे की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की तलाश में जुटी है।
पुलिस के अनुसार, भुता के गांव खाईखेड़ा निवासी देव पटेल अपनी कैंट के नगला निवासी मौसी नीलम पटेल के साथ बाइक से भोजीपुरा से दवा लेकर लौट रहे थे।
दोनों बिलवा पुल से दिल्ली हाईवे पर चढ़कर लालपुर चौराहे की ओर जा रहे थे। दोपहर करीब 1:50 बजे लालपुर चौराहे के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
हादसे में नीलम पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल देव पटेल ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है। इज्जतनगर थाना प्रभारी सुरेश गौतम ने बताया कि, हादसे के बाद फरार वाहन की तलाश की जा रही है।
घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- बरेली: मार्कशीट में नाम सुधारने के बदले मांगी 10 हजार की रिश्वत, विजिलेंस ने वरिष्ठ सहायक को रंगे हाथ दबोचा