दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा: दवा लेकर लौट रहे मौसी-भांजे को अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौत

जागरण संवाददाता, बरेली। इज्जतनगर क्षेत्र में दिल्ली हाईवे पर लालपुर चौराहे के पास गुरुवार दोपहर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मौसी-भांजे की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की तलाश में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, भुता के गांव खाईखेड़ा निवासी देव पटेल अपनी कैंट के नगला निवासी मौसी नीलम पटेल के साथ बाइक से भोजीपुरा से दवा लेकर लौट रहे थे। दोनों बिलवा पुल से दिल्ली हाईवे पर चढ़कर लालपुर चौराहे की ओर जा रहे थे। दोपहर करीब 1:50 बजे लालपुर चौराहे के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में नीलम पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल देव पटेल ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।