बियाबानी कोठी के पास वाहन की वायरिंग शार्ट होने की वजह से डीसीएम में आग लग गई। चालक ने बाहर निकलकर आग बुझानी चाही लेकिन तब तब आग तेजी पकड़ गई। किसी ने फायर ब्रिगेड बुला ली। फायर ब्रिगेड के दो गाड़ियों ने आग पर 20 मिनट में काबू पाया। डीसीएम मालिक रोहित गुप्ता निवासी आंवला को भी सूचित कर दिया गया।

Bareilly News : डीसीएम में लगी आग; अंदर सो रहा था ड्राइवर- किसी तरह कूदकर बचाई जान

Your browser does not support the audio element.

जासं, बरेली : गेहूं लेकर जा रही डीसीएम में वायर शार्ट होने की वजह से बुधवार रात एक बजे आग लग गई। चंद मिनट में डीसीएम में लगी आग ने तेजी पकड़ ली। चालक ने किसी तरह निकल कर जान बचाई। फायर बिग्रेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मौके पर श्याम गंज चौकी पुलिस भी पहुंच गई। डीसीएम में आग लगने की वजह से एक लाइन का आवागमन बाधित हो गया। आंवला के मुहल्ला फूट दरवाजा निवासी अमित कुमार डीसीएम संख्या यूपी 25 ईटी 4262 चलाते हैं। वह आंवला बाजार से गेहूं लेकर राजश्री मिल केसरपुर जा रहे थे। बियाबानी कोठी के पास वाहन की वायरिंग शार्ट होने की वजह से डीसीएम में आग लग गई। चालक ने बाहर निकलकर आग बुझानी चाही लेकिन तब तब आग तेजी पकड़ गई। किसी ने फायर ब्रिगेड बुला ली। फायर ब्रिगेड के दो गाड़ियों ने आग पर 20 मिनट में काबू पाया। डीसीएम मालिक रोहित गुप्ता निवासी आंवला को भी सूचित कर दिया गया।

Edited By: Mohammed Ammar