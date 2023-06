महिला के शव की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस सीओ मीरगंज हर्ष मोदी टीम के साथ पहुंचे। प्रेमवती के तीन पुत्र रामनरेश मनोज देवेश कुमार हैं। उनकी एक बेटी ममता की शादी हो चुकी है लेकिन वह मां के साथ ही रहती है। अभी तक परिवार की ओर से किसी पुलिस को कोई शिकायती पत्र नहीं दिया गया है।

महिला की गला दबाकर हत्या, गन्ने के खेत में मिला शव

जागरण संवाददाता, बरेली : शाही के आनंदपुर गांव में विधवा महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसका शव गन्ने के खेत में मिला। गले में उसकी साड़ी से फंदा लगाया गया था। शरीर पर अन्य किसी चोट के निशान नहीं हैं। पुलिस के अनुसार उसकी किसी दूसरी जगह पर हत्या करने के बाद उसे खेत में फेंका गया है, क्योंकि खेत में किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई है। आनंदपुर गांव की रहने वाली प्रेमवती के पति की करीब दो वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई। वह अपने बच्चों के साथ रहती थीं। गुरुवार की शाम को वह अपने खेत से जानवरों के लिए चारा लेने के लिए गई थीं। काफी देर तक जब वह नहीं लौटी तो परिवार वालों को चिंता सताने लगी। उनके बेटे ने उन्हें फोन किया तो किसी पुरुष ने फोन उठाया। परिवार वाले कुछ और पूछ पाते तब तक फोन काट दिया और बंद कर दिया। इसके बाद उनका फोन नहीं लगा। इसके बाद परिवार वालों ने प्रेमवती को तलाश करने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद सुबह जब वह दोबारा ढूंढने गए तो गांव के प्रधान चरण सिंह के गन्ने के खेत में उनका शव मिला। महिला के शव की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस सीओ मीरगंज हर्ष मोदी टीम के साथ पहुंचे। प्रेमवती के तीन पुत्र रामनरेश, मनोज, देवेश कुमार हैं। उनकी एक बेटी ममता की शादी हो चुकी है, लेकिन वह मां के साथ ही रहती है। अभी तक परिवार की ओर से किसी पुलिस को कोई शिकायती पत्र नहीं दिया गया है। छाता लेकर घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे एसएसपी घटना की जानकारी होने के बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी भी घटना स्थल पर पहुंचे। उनके साथ एसपी सिटी राहुल भाटी भी थे। वर्षा की वजह से वह छाता लेकर घटना स्थल तक पहुंचे थे मौके का मुआयना करने के बाद उन्होंने जल्द से जल्द घटना का राजफाश करने के आदेश दिए हैं। घटना स्थल से यह प्रतीत हो रहा है कि महिला की हत्या किसी दूसरी जगह पर की गई है। उसे खेत में लाकर फेंका गया है। इस मामले में जल्द ही पुलिस राजफाश करेगी। प्रभाकर चौधरी, एसएसपी

