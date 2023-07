Bareilly Crime : सर्राफ की आंख में मिर्च झोंक स्कूटी लूट ले गए बदमाश; घटना के बाद शहर में दहशत

प्रेमनगर के इंद्रलोक कालोनी निवासी सचिन वर्मा की केसरपुर में दुकान है। गुरुवार शाम दुकान बंद कर वह घर लौट रहे थे। करीब साढ़े छह बजे जीआरएम स्कूल के आगे डोहरा रोड पर पहुंचे ही थे कि बाइक सवार बदमाश आ धमके। वह कुछ समझ पाते कि उनकी आंख में आरोपितों ने मिर्च झोंक दिया। इसी दौरान एक ने उनकी स्कूटी उठाई फिर दोनों बरेली की ओर भाग निकले।

Bareilly Crime : सर्राफ की आंख में मिर्च झोंक स्कूटी लूट ले गए बदमाश;

Your browser does not support the audio element.