हाथ में CM योगी का पोस्टर और ज्वलनशील पदार्थ... बरेली कलेक्ट्रेट में दंपती के आत्मदाह प्रयास से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, बरेली। एक बार फिर कलेक्ट्रेट गेट पर दंपती ने आत्मदाह का प्रयास किया। इस बार पीड़ित अपने साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर भी साथ लेकर आए थे। जैसे ही पुलिस ने दंपती को देखा तो बचाने दौड़े। जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया। बिथरी चैनपुर के चंद्रपुर बिचपुरी गांव निवासी नरेश पाल सिंह मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे।

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के नीचे अपनी समस्या बताने के बाद ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। घटना से कलेक्ट्रेट परिसर में अफरातफरी मच गई।

पुलिस सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने आनन-फानन में दंपती को पकड़कर उनके हाथ से ज्वलनशील पदार्थ की बोतल छीन ली। इस दौरान बीच-बचाव में एक सब इंस्पेक्टर ओमपाल सिंह के हाथ की उंगली में चोट लग गई।

वहीं, होमगार्ड संदीप शर्मा के ऊपर भी बोतल से तेल के छींटे आ गए। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी अमित कुसुम ने तत्परता दिखाते हुए दंपती को काबू किया।

इसके बाद दोनों को कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पूछताछ में नरेश पाल ने बताया कि वह जमीन विवाद को लेकर कई दिनों से परेशान है।

उनका कहना है कि समस्या के समाधान के लिए वह लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने से वह मानसिक रूप से परेशान हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने पत्नी के साथ आत्मदाह का कदम उठाने की कोशिश की।