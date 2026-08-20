बरेली कॉलेज: टैक्स विवाद में छात्र सभा की मांग- 'विद्यार्थियों से ₹200 तो शिक्षकों से भी लें टैक्स'
बरेली कॉलेज में समाजवादी छात्र सभा ने मांग की है कि यदि छात्रों से 200 रुपये टैक्स लिया जा रहा है, तो शिक्षकों से भी शुल्क लिया जाए। उन्होंने फीस गेटवे चार्ज खत्म करने की भी मांग की, जिससे छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम हो सके।
जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज में बुधवार को हुए प्रदर्शन के बाद प्राचार्य की ओर से एक दिन में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया था। इसी क्रम में गुरुवार को समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता जवाब लेने कालेज पहुंचे। सबसे पहले सेमिनार हाल में उप प्राचार्य प्रो. वंदना शर्मा के साथ छात्रों की वार्ता हुई। बातचीत के दौरान छात्रों की समस्याओं और मांगों को लेकर चार बिंदु तैयार किए।
इसके बाद छात्र सभा के कार्यकर्ता प्राचार्य कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को विस्तार से रखा। छात्रों ने कहा कि यदि कालेज में विद्यार्थियों से टैक्स के नाम पर 200 रूपये शुल्क लिया जा रहा है तो शिक्षकों से भी शुल्क लिए जाने का प्रस्ताव रखा जाना चाहिए।
इसके अलावा फीस गेटवे के नाम पर छात्रों से लिया जा रहा चार्ज समाप्त करने की मांग की गई। छात्र नेताओं ने कहा कि फीस से जुड़े अतिरिक्त शुल्क से विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।
उन्होंने कालेज प्रशासन से मांगों पर जल्द निर्णय लेकर छात्रों को राहत देने की मांग की। प्रबंध समिति की बैठक कब हुई, कालेज प्रशासन जवाब नहीं दे सका। इस दौरान हिरदेश यादव, विक्रांत पाल, संजय मेवाती, करन सिंह, मंजीत सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।