कौड़ियों के भाव हो रहा लाखों का सामान: बरेली कॉलेज का मल्टीपर्पज हॉल बना 'कबाड़खाना'!

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज का बहुउद्देशीय हाल (मल्टीपर्पज हाल) इन दिनों कालेज प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही का उदाहरण बना हुआ है। कभी कालेज के सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाला यह हाल अब खंडहर में तब्दील होने की कगार पर है।

स्थिति यह है कि मरम्मत के नाम पर हाथ खड़े करने वाले जिम्मेदार अधिकारी अब कीमती संसाधनों को धूल फांकने के लिए छोड़ चुके हैं।वर्ष 2004 में बने हाल की फाल्स सीलिंग वर्ष 2024 में अचानक टूटकर गिर गई थी। सुरक्षा के लिहाज से यह गंभीर चेतावनी थी, लेकिन कालेज प्रशासन ने इसकी तत्काल मरम्मत कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।

मरम्मत कराने के बजाय प्रशासन ने हाल का इस्तेमाल ही बंद कर दिया। ताला लगने के बाद बहुमूल्य उपकरण व संसाधन की सुध भी नहीं ली जा रही है और हाल की स्थिति और खराब होती जा रही है। जबकि कालेज में आयोजन स्थल के नाम पर एमएड सभागार और सेमिनार हाल ही बचा है, जहां कार्यक्रम कराए जा रहे हैं।

चोरी और तोड़फोड़ से पहुंचा नुकसान हाल के बंद होने के बावजूद उसमें मौजूद कीमती सामान जैसे एसी, साउंड सिस्टम, कुर्सियां और मेज को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया। इसका खामियाजा वर्ष 2024 में भुगतना पड़ा, जब शरारती तत्वों ने हाल में घुसकर बड़े पैमाने पर चोरी की घटना को अंजाम दिया।