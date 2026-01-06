कौड़ियों के भाव हो रहा लाखों का सामान: बरेली कॉलेज का मल्टीपर्पज हॉल बना 'कबाड़खाना'!
बरेली कॉलेज का बहुउद्देशीय हॉल लापरवाही के कारण बदहाल है। 2004 में बना यह हॉल 2024 में फाल्स सीलिंग गिरने के बाद बंद कर दिया गया। कीमती उपकरण अंदर ही ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज का बहुउद्देशीय हाल (मल्टीपर्पज हाल) इन दिनों कालेज प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही का उदाहरण बना हुआ है। कभी कालेज के सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाला यह हाल अब खंडहर में तब्दील होने की कगार पर है।
स्थिति यह है कि मरम्मत के नाम पर हाथ खड़े करने वाले जिम्मेदार अधिकारी अब कीमती संसाधनों को धूल फांकने के लिए छोड़ चुके हैं।वर्ष 2004 में बने हाल की फाल्स सीलिंग वर्ष 2024 में अचानक टूटकर गिर गई थी। सुरक्षा के लिहाज से यह गंभीर चेतावनी थी, लेकिन कालेज प्रशासन ने इसकी तत्काल मरम्मत कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।
मरम्मत कराने के बजाय प्रशासन ने हाल का इस्तेमाल ही बंद कर दिया। ताला लगने के बाद बहुमूल्य उपकरण व संसाधन की सुध भी नहीं ली जा रही है और हाल की स्थिति और खराब होती जा रही है। जबकि कालेज में आयोजन स्थल के नाम पर एमएड सभागार और सेमिनार हाल ही बचा है, जहां कार्यक्रम कराए जा रहे हैं।
चोरी और तोड़फोड़ से पहुंचा नुकसान
हाल के बंद होने के बावजूद उसमें मौजूद कीमती सामान जैसे एसी, साउंड सिस्टम, कुर्सियां और मेज को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया। इसका खामियाजा वर्ष 2024 में भुगतना पड़ा, जब शरारती तत्वों ने हाल में घुसकर बड़े पैमाने पर चोरी की घटना को अंजाम दिया।
चोरों ने न केवल एसी के तार और साउंड सिस्टम पार कर दिए, बल्कि वहां रखे अन्य उपकरणों को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में पुलिस में शिकायत तो दर्ज कराई, लेकिन कालेज प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह किनारा कर लिया।
बरेली कालेज के बहुउद्देशीय हाल की मरम्मत कराई जाएगी। इसे शोध केंद्र में तब्दील किया जाएगा। इससे पूर्व हाल में पड़े कीमती उपकरणों को दूसरे कक्षों में स्थानांतरित कराया जाएगा, ताकि ये शिक्षण कार्य में इस्तेमाल हो सकें।
- प्रो. ओमप्रकाश राय, प्राचार्य, बरेली कालेज
