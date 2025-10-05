बरेली नगर निगम ने 6 महीने में 156 जगहों पर अतिक्रमण को किया ध्वस्त, 16 लाख जुर्माना वसूला

Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:56 AM (IST)
बरेली नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया है। पिछले छह महीनों में 156 से अधिक स्थानों पर अतिक्रमण ध्वस्त किया गया और 16 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया जो पिछले साल की पूरी वसूली के बराबर है। पार्षदों के विरोध के बाद महापौर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। दीपावली पर अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई है।
जागरण संवाददाता, बरेली। नगर निगम ने अतिक्रमण के विरुद्ध छह माह में तेजी से अभियान चलाया। अभियान चलाकर कई जगह अतिक्रमण ध्वस्त किया। इसके साथ ही लाखों रुपये का जुर्माना भी वसूल किया। पिछले वर्ष जितना एक साल में जुर्माना वसूला, इस बार छह माह में ही एकत्र कर लिया है।
नगर निगम बोर्ड की बैठक में कुछ समय पहले पार्षदों ने शहर की सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों को घेरा था। इस पर सदन में काफी हंगामा भी हुआ, जिसके बाद महापौर और नगर आयुक्त ने अधिकारियों को अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाने के निर्देश दिए।
निगम की टीम ने शहर भर में अतिक्रमण को चिह्नित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार एक अप्रैल 2025 से अब तक छह माह में 156 स्थानों पर अतिक्रमण चिह्नित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया।
जुर्माना लगाने से निगम ने छह माह में ही करीब 16 लाख रुपये की आय प्राप्त की, जबकि पिछले पूरे एक वर्ष के समय में निगम को 16 लाख रुपये की आमदनी अतिक्रमण पर जुर्माना लगाने से हो पाई थी।
इधर, दीपावली के चलते अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई है। अतिक्रमण करते पकड़े जाने पर मोटा जुर्माना निगम वसूल करेगा। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई लगातार चल रही है।
