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बरेली में 80वें स्वतंत्रता दिवस की धूम, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने फहराया तिरंगा; लिया स्वच्छता का संकल्प

By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Sat, 15 Aug 2026 03:18 PM (IST)

बरेली में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति और स्वच्छता का संकल्प लिया गया, जिसमें महापौर डॉ. उमेश गौतम ने ध्वजारोहण किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार नागरिकता का संदेश दिया गया।

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HighLights

  1. महापौर ने नगर निगम परिसर में ध्वजारोहण किया।

  2. कस्तूरबा विद्यालय के छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।

  3. स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

जागरण संवाददाता, बरेली। स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को शहर देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। नगर निगम परिसर में देशभक्ति, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और स्वच्छता के संकल्प के साथ महापौर डा. उमेश गौतम ने नगर आयुक्त सजीव कुमार मौर्य और अन्य पार्षदों-अधिकारियों के साथ ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के साथ पूरे परिसर में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का वातावरण देखने को मिला।

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समारोह में कस्तूरबा विद्यालय के छात्र-छात्राओं की ओर से मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य एवं देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं, जिसने उपस्थित लोगों को भाव-विभोर कर दिया। इस दौरान स्वतंत्रता के गौरव के साथ आमजन को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जिम्मेदार नागरिकता का संदेश भी दिया गया।

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महापौर डा. उमेश गौतम एवं नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता केवल देश को गुलामी से मुक्त कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर भारत का निर्माण करना भी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

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स्वच्छता के लिए किया प्रेरित

उन्होंने आमजन से स्वच्छता को अपनी दैनिक आदत बनाने, कचरे का उचित प्रबंधन करने और शहर को स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

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कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी देशभक्ति को स्वच्छता से जोड़ते हुए प्रभावी जन-जागरूकता संदेश दिया गया। कलाकारों ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को स्वच्छता अपनाने, कचरे का सही निस्तारण करने और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया।

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साथ ही स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले नागरिकों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया गया।

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उधर मंडलायुक्त शंभु कुमार ने कमिश्नरी, जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी ध्वजारोहण कर सलामी ली।