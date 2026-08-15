बरेली में 80वें स्वतंत्रता दिवस की धूम, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने फहराया तिरंगा; लिया स्वच्छता का संकल्प

जागरण संवाददाता, बरेली। स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को शहर देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। नगर निगम परिसर में देशभक्ति, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और स्वच्छता के संकल्प के साथ महापौर डा. उमेश गौतम ने नगर आयुक्त सजीव कुमार मौर्य और अन्य पार्षदों-अधिकारियों के साथ ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के साथ पूरे परिसर में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का वातावरण देखने को मिला।

समारोह में कस्तूरबा विद्यालय के छात्र-छात्राओं की ओर से मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य एवं देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं, जिसने उपस्थित लोगों को भाव-विभोर कर दिया। इस दौरान स्वतंत्रता के गौरव के साथ आमजन को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जिम्मेदार नागरिकता का संदेश भी दिया गया।

महापौर डा. उमेश गौतम एवं नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता केवल देश को गुलामी से मुक्त कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर भारत का निर्माण करना भी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।