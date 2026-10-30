शादी में बताया खाद्य विभाग का अफसर, सुहागरात के बाद सच्चाई खुली तो निकला स्पा का मसाजवाला!

जागरण संवाददाता, बरेली। शादी से पहले जिस पति को खाद्य विभाग में जांच अधिकारी बताया गया, वह बाद में एक स्पा सेंटर में मसाज करने वाला निकला। महिला ने पति व ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या की कोशिश के आरोप लगाए हैं।

महिला की शिकायत पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने पति समेत ससुराल के आठ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जाटवपुरा निवासी नेहा की शादी 26 अप्रैल को माधवकुंज कालोनी, हाथरस के अजय वर्मा से हुई थी। उनके पिता ने शादी में 10 लाख रुपये खर्च किए थे।