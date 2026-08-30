यूपी में BPL कार्ड धारकों को राहत, राशन दुकानों पर 18 रुपए किलो मिलेगी चीनी

जागरण संवाददाता, बरेली। त्योहारों के बीच चीनी के बढ़ते दामों ने आम आदमी को चौंका दिया है। ऐसे में सितंबर महीने में चीनी वितरण लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाएगी। जिला पूर्ति विभाग की ओर से सस्ता गल्ला राशन की दुकानों पर हर महीने गेहूं चावल का वितरण किया जाता है। वहीं चीनी का वितरण तीन महीने में एक बार होता है। एक साथ तीन महीने की चीनी बीपीएल कार्ड धारकों को दी जाती है।

ऐसे में सितंबर, अक्टूबर व नवंबर माह की चीनी एक साथ बीपीएल यानी बिलो पावर्टी लाइन के कार्ड धारकों को वितरित की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कुल 99,687 बीपीएल कार्ड धारक हैं। सभी को एक साथ तीन महीने की चीनी 18 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार वितरित की जाएगी।

आठ सितंबर से 25 सितंबर मिलेगा राशन इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी राशन विक्रेता राशन का उठान करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ चीनी का भी उठान किया जा रहा है। सामान्य बाजार में इन दिनों चीनी 65 से 70 रुपये प्रति किलो तक बेची जा रही है, लेकिन पूर्ति विभाग की ओर से चीनी पहले से तय दाम के अनुसार ही दी जाएगी।