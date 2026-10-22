बरेली से दिल्ली, नोएडा और नवी मुंबई जाना आसान, रविवार को मिलेंगी 3 फ्लाइट्स; 25 से बदला उड़ानों का समय

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली एयरपोर्ट से सर्दी के मौसम में रविवार से इंडिगो की फ्लाइट का समय बदल जाएगा। अब रविवार को नोएडा, दिल्ली और नवी मुंबई की फ्लाइट होगी। शनिवार को सिर्फ बेंगलुरु की फ्लाइट ही संचालित होगी।

शनिवार को दिल्ली जाने वाली फ्लाइट अब रविवार को चलेगी। इसके अलावा समय में भी परिवर्तन किया गया है। दिल्ली की फ्लाइट में अब एक घंटे का अंतर किया गया है।

अभी बरेली-नवी मुंबई-बरेली की फ्लाइट सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को 13:35 बजे आती है और 14:20 बजे वापस जाती है। वहीं बेंगलुरु-बरेली-बेंगलुरु की फ्लाइट मंगलवार, गुरुवार और रविवार को 13:20 बजे आती है और 13:55 बजे वापस जाती है।