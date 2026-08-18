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बरेली से उड़ेंगे 197 सीटर बोइंग विमान: अकासा एयर ने दिया प्रस्ताव, इन बड़े शहरों से सीधे जुड़ेगा शहर

By Anil Kumar Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Tue, 18 Aug 2026 06:00 AM (IST)

अकासा एयर ने बरेली एयरपोर्ट से सर्दियों में 197 सीटर बोइंग विमानों के संचालन का प्रस्ताव दिया है, जिसे डीजीसीए को भेजा जाएगा। इससे बरेली की कनेक्टिविटी देश के कई प्रमुख शहरों से बढ़ेगी और एयरपोर्ट का विस्तार भी हो रहा है।

बरेली एयरपोर्ट

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HighLights

  1. एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से डीजीसीए को भेजा जाएगा प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली एयरपोर्ट से भविष्य में 197 सीटर बोइंग विमान भी उड़ान भरेगा। अकासा एयर एयरलाइंस ने एयरपोर्ट से सर्दी के मौसम में फ्लाइट संचालन का प्रस्ताव बरेली एयरपोर्ट प्रशासन को दिया है। एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को प्रस्ताव भेजा जाएगा। डीजीसीए की अनुमति के बाद ही तय होगा कि अकासा एयर की ओर से किस शहर के लिए उड़ान शुरू की जाएगी।

बरेली एयरपोर्ट से जुलाई में बरेली-दिल्ली एवं बरेली-नोएडा एयरपोर्ट की उडानें शुरू होने के बाद चार शहरों के लिए फ्लाइट का संचालन हो रहा है। यद्यपि अभी इंडिगो की ही फ्लाइट सभी जगह जाती है। इसके अलावा अन्य शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट भी मिल रही है।

अब सर्दी के मौसम में अकासा एयरलाइंस ने बरेली एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। अकासा एयलाइंस का 197 सीटर बोइंग विमान उड़ान भरेगा। इसके अलावा कुछ अन्य शहरों के लिए भी फ्लाइट के संचालन की तैयारी है।

इसके बाद उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत के कई प्रमुख शहर बरेली एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगे। बरेली एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम एजेंसी शुभाशीष वेल्थ मैनेजमेंट कर रही है।

एयरपोर्ट प्रशासन ने एजेंसी को सुझाव दिया है कि सर्दी के मौसम में फ्लाइट संचालन का प्रस्ताव देने वाली अकासा एयर के अलावा देश की अन्य एयरलाइंस से संपर्क स्थापित करे ताकि नई एयरलाइंस के बरेली से उड़ान शुरू करने से उन्हें आवश्यक ग्राउंड हैंडलिंग सुविधाएं मिल सकें।

भविष्य में फ्लाइट की संख्या में वृद्धि की वजह से एयरपोर्ट का विस्तार भी किया जा रहा है। लगभग 23.55 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और लगभग पांच एकड़ भूमि वायुसेना से प्राप्त होनी है।

एयरपोर्ट विस्तार से लगभग सात एयरक्राफ्ट खड़े हो सकेंगे और टर्मिनल भवन का भी विस्तार हो जाएगा। बरेली एयरपोर्ट के डायरेक्टर अवधेश अग्रवाल ने बताया कि अकासा एयरलाइंस ने सर्दी में फ्लाइट संचालन का प्रस्ताव दिया है। एयरलाइंस का 197 सीटर बोइंग विमान उड़ान भरेगा।

ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी को भी एयरलाइंस से संपर्क करने को कहा है। एयरलाइंस का प्रस्ताव डीजीसीए को भेजा जाएगा। डीजीसीए की अनुमति के बाद तय होगा कि किस शहर के लिए फ्लाइट शुरू होगी।

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