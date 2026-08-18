बरेली से उड़ेंगे 197 सीटर बोइंग विमान: अकासा एयर ने दिया प्रस्ताव, इन बड़े शहरों से सीधे जुड़ेगा शहर

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली एयरपोर्ट से भविष्य में 197 सीटर बोइंग विमान भी उड़ान भरेगा। अकासा एयर एयरलाइंस ने एयरपोर्ट से सर्दी के मौसम में फ्लाइट संचालन का प्रस्ताव बरेली एयरपोर्ट प्रशासन को दिया है। एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को प्रस्ताव भेजा जाएगा। डीजीसीए की अनुमति के बाद ही तय होगा कि अकासा एयर की ओर से किस शहर के लिए उड़ान शुरू की जाएगी।

बरेली एयरपोर्ट से जुलाई में बरेली-दिल्ली एवं बरेली-नोएडा एयरपोर्ट की उडानें शुरू होने के बाद चार शहरों के लिए फ्लाइट का संचालन हो रहा है। यद्यपि अभी इंडिगो की ही फ्लाइट सभी जगह जाती है। इसके अलावा अन्य शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट भी मिल रही है।

अब सर्दी के मौसम में अकासा एयरलाइंस ने बरेली एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। अकासा एयलाइंस का 197 सीटर बोइंग विमान उड़ान भरेगा। इसके अलावा कुछ अन्य शहरों के लिए भी फ्लाइट के संचालन की तैयारी है।

इसके बाद उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत के कई प्रमुख शहर बरेली एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगे। बरेली एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम एजेंसी शुभाशीष वेल्थ मैनेजमेंट कर रही है। एयरपोर्ट प्रशासन ने एजेंसी को सुझाव दिया है कि सर्दी के मौसम में फ्लाइट संचालन का प्रस्ताव देने वाली अकासा एयर के अलावा देश की अन्य एयरलाइंस से संपर्क स्थापित करे ताकि नई एयरलाइंस के बरेली से उड़ान शुरू करने से उन्हें आवश्यक ग्राउंड हैंडलिंग सुविधाएं मिल सकें।