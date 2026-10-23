बरेली की 5 ग्राम पंचायतों की चमकी किस्मत: मिला CM अवार्ड, विकास के लिए मिलेंगे लाखों रुपये

जागरण संवाददाता, बरेली। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत जिले की पांच ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। इनमें लौंगपुर, औंघ, अधलखिया, अन्तपुर एवं शिवनगर शामिल हैं। इसी क्रम में इन ग्राम पंचायतों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 35 लाख, द्वितीय पुरस्कार में 30 लाख, तृतीय पुरस्कार में 20 लाख, चतुर्थ पुरस्कार में 15 लाख, जबकि पंचम पुरस्कार में 10 लाख रुपये के अनुदान आवंटित किए गए हैं।

ग्राम पंचायतों का सर्वांगीण विकास कराने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में स्व-मूल्यांकन एवं बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो रही है, जिससे वे जल संरक्षण, स्वच्छता, बाल-हितैषी योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा और सुशासन के मानकों पर उत्कृष्ट कार्य कर सकें। विजेता पंचायतों को प्रदान की जाने वाली विकास अनुदान राशि का उपयोग गांव के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में किया जाता है, इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत होता है बल्कि स्मार्ट ग्राम निर्माण की दिशा में तेजी से प्रगति होती है।