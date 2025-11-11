बरेली कन्वेंशन सेंटर निर्माण में देरी पर सत्य साईं बिल्डर पर 10 लाख जुर्माना, CM योगी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को देखते हुए बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रामगंगा नगर में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर की प्रगति धीमी होने पर कार्यदायी संस्था सत्य साईं बिल्डर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, रुद्रावनम और रामायण वाटिका के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री 15 से 20 नवंबर के बीच बरेली का दौरा कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को देखते हुए बीडीए की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सोमवार को बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान कन्वेंशन सेंटर के प्रगति में लापरवाही पर कार्यदायी संस्था सत्य साईं बिल्डर एंड कांट्रेक्टर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। तीन दिन में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी।
इससे पहले भी सत्य साईं बिल्डर पर लापरवाह कार्यशैली के चलते दो लाख, पांच-पांच लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है। समीक्षा के दौरान रुद्रावनम और रामायण वाटिका के बचे हुए कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी दी गई।
बीडीए उपाध्यक्ष डाॅ. मनिकंडन ए. ने सोमवार को रामगंगा नगर आवासीय योजना, ग्रेटर बरेली में समेत अन्य क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान रामगंगा नगर में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर की प्रगति धीमी मिलने पर वह बिफर पड़े। अभियंताओं को फटकार लगाते हुए कार्यदायी संस्था के विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई की स्थिति को स्पष्ट कर लिया।
इस पर मुख्य अभियंता ने बताया कि अप्रैल 2023 में शुरू हुई परियोजना निर्माण में देरी पर कार्यदायी संस्था पर जुलाई 2024 में पहली बार दो लाख और फिर दूसरी बार पांच लाख और तीसरी बार पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस पर बीडीए उपाध्यक्ष ने कार्यदायी संस्था पर फिर से दस लाख रुपये का जुर्माना लगाकर तीन दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा।
कहा कि तीन दिन में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में कार्यदायी संस्था को क्यों न ब्लैकलिस्ट कर दें। इस दौरान उन्होंने रुद्रावनम पार्क में मुख्यमंत्री के नाथ म्यूजियम के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने समेत अन्य कार्यों में तेजी लाने को कहा। कहा कि अगर कहीं कोई लापरवाही दिखी तो संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सचिव, मुख्य अभियंता समेत अन्य अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि रहे।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर जंक्शन पर बना रिकॉर्ड, एक दिन में डेढ़ लाख रेल यात्रियों ने किया आवागमन
15 से 20 के बीच आएंगे मुख्यमंत्री, रामायण वाटिका और रुद्रावनम का करेंगे भ्रमण
बीडीए अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाथनगरी बरेली दौरा 15 से 20 नवंबर के मध्य होने की संभावना है। इसके लिए जल्दी ही तिथि जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री दौरे के दौरान रामायण वाटिका में वनवासी स्वरुप भगवान श्रीराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा और रुद्रावनम पार्क में नाथ म्यूजियम का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही साढ़े तीन हजार करोड़ से अधिक धनराशि से विकसित होने वाली नई आवासीय योजना और एमएसएमई टाउनशिप समेत अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।