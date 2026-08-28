क्या है बरेली में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और भद्रा का प्रभाव? ज्योतिषाचार्य ने बताई सही टाइमिंग

जागरण संवाददाता, बरेली। रक्षाबंधन के दौरान शुभ मुहूर्त को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ पंडित हरिओम गौतम के अनुसार इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह 9.08 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त सुबह 9.48 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा।

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए रक्षाबंधन के दिन पूरा दिन शुभ रहेगा। पूर्णिमा सुबह 9.48 बजे समाप्त होने के कारण सुबह 5.58 से 9.48 बजे तक राखी बांधने का समय अत्यंत शुभ रहेगा। इस दिन श्रावणी पूर्णिमा, श्रीवर लक्ष्मी व्रत, बलभद्र पूजा और श्रावण मासीय व्रत का भी आयोजन होगा। अमरनाथ यात्रा भी समाप्त होगी।

आज ही चंद्रग्रहण लेकिन भारत में नहीं दिखेगा पंडित हरिओम गौतम ने बताया कि इसी दिन आंशिक चंद्रग्रहण होगा, जो भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक मान्य नहीं होगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार ग्रहण का प्रभाव होने की बात कहते हुए उन्होंने शिव उपासना, हनुमान चालीसा और दुर्गासप्तशती पाठ करने की सलाह दी।