Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    5 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ एंटी पवार थेफ्ट थाने का प्रभारी, FIR लिखने के बाद जमानत देने के नाम पर मांगी थी घूस

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:22 PM (IST)

    बरेली में एंटी पावर थेफ्ट थाने के प्रभारी अरुण कुमार यादव को एंटी करप्शन टीम ने 5 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने पिता-पुत्र ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। एंटी पावर थेफ्ट थाने के प्रभारी अरुण कुमार यादव को एंटी करप्शन टीम ने पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। वह पिता-पुत्र को जमानत देने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एंटी करप्शन टीम के मुताबिक, भमोरा के आलमपुर जाफराबाद निवासी सुभाष शर्मा ने शिकायत की थी। उन्होंने टीम को बताया कि उनके और उनके पिता के विरुद्ध बिजली चोरी के दो मुकदमे लिखे गए थे। उस मामले में जब वह थाने गए तो थाना प्रभारी अरुण कुमार यादव ने जमानत देने के नाम पर पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी।

    सुभाष ने रिश्वत देने में असमर्थता जताई तो थाना प्रभारी ने जमानत देने से भी इन कर दिया। कहा कि जब तक रुपये नहीं देंगे कुछ भी नहीं हो सकता। सुभाष ने काफी मिन्नत की लेकिन थाना प्रभारी नहीं माने। इसके बाद उन्होंने एंटी करप्शन टीम से पूरे मामले की शिकायत की।

    कहा कि वह रिश्वत देना नहीं चाहते, लेकिन थाना प्रभारी बिना रिश्वत जमानत देने को तैयार नहीं। शिकायत के बाद टीम ने प्रारंभिक जांच कराई तो आरोप सही पाए गए। इसके बाद मंगलवार दोपहर 12.25 बजे टीम ने थाना प्रभारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उनके विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई जा रही है।