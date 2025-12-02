5 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ एंटी पवार थेफ्ट थाने का प्रभारी, FIR लिखने के बाद जमानत देने के नाम पर मांगी थी घूस

जागरण संवाददाता, बरेली। एंटी पावर थेफ्ट थाने के प्रभारी अरुण कुमार यादव को एंटी करप्शन टीम ने पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। वह पिता-पुत्र को जमानत देने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहे थे।

एंटी करप्शन टीम के मुताबिक, भमोरा के आलमपुर जाफराबाद निवासी सुभाष शर्मा ने शिकायत की थी। उन्होंने टीम को बताया कि उनके और उनके पिता के विरुद्ध बिजली चोरी के दो मुकदमे लिखे गए थे। उस मामले में जब वह थाने गए तो थाना प्रभारी अरुण कुमार यादव ने जमानत देने के नाम पर पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी।

सुभाष ने रिश्वत देने में असमर्थता जताई तो थाना प्रभारी ने जमानत देने से भी इन कर दिया। कहा कि जब तक रुपये नहीं देंगे कुछ भी नहीं हो सकता। सुभाष ने काफी मिन्नत की लेकिन थाना प्रभारी नहीं माने। इसके बाद उन्होंने एंटी करप्शन टीम से पूरे मामले की शिकायत की।