Bareilly : कथित दारोगा ने साथियों संग मिलकर हड़पे साढ़े सात लाख; एसएसपी के आदेश पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा

Bareilly : कथित दारोगा ने साथियों संग मिलकर हड़पे साढ़े सात लाख; 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा

जागरण संवाददाता, बरेली : कथित दारोगा ने साथियाें संग मिलकर सर्राफ की पत्नी से साढ़े सात लाख रुपये हड़प लिये। आरोप है कि आरोपित ने लोन खत्म कराने व उनके बेटे को बदायूं स्वास्थ्य विभाग में नौकरी का झांसा दिया था। एसएसपी के आदेश पर किला पुलिस ने छह आरोपितों उत्कर्ष कुमार सक्सेना, कथित दारोगा मानवेंद्र शर्मा, दीपक शर्मा, मनोज, रिंकू पटेल व सचिन के विरुद्ध रकम हड़पने व धमकी की धारा में प्राथमिकी लिख ली है। किला के सीताराम कूंचा निवासी संतोष अग्रवाल ने बताया कि पति की आशू ज्वैलर्स के नाम से दुकान थी। दुकान पर आरोपित उत्कर्ष का आना-जाना था। उसने पति अखिलेश प्रधान से बैंक में अच्छी पकड़ होने की बात कही। कहा कि आप द्वारा लिया गया लोन कम पैसे में समाप्त करा दूंगा। बेटे की बदायूं में नौकरी भी लगवा दूंगा। भरोसा दिलाने के लिए उसने कथित दारोगा मानवेंद्र शर्मा व अन्य आरोपितों से मिलाया। कहा कि आरोपित मानवेंद्र बारादरी थाने में तैनात है। दीपक शर्मा एक फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट है। भरोसे में आकर आरोपितों को रुपये दे दिये। काम ना होने पर आराेपितों से रुपये मांगे तो जान से मारने की धमकी दी। इंस्पेक्टर किला राजीव कुमार ने बताया कि प्राथमिकी लिखकर मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

