    दिल्ली धमाके को अखिलेश ने किसकी नाकामी बता दिया? बिहार चुनाव को लेकर भी कह दी बड़ी बात

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:32 AM (IST)

    सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर भ्रष्टाचार और अधिकारियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग सोना और जमीनें जमा कर रहे हैं और बुलडोजर का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने को कहा। उन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की और भाजपा पर चीन को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया।

    जागरण संवाददाता, बरेली। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा को घेरा। गुरुवार को उन्होंने कहा कि सोना महंगा हो गया। भाजपा के लोग रुपया छोड़ सोना और जमीनें इकट्ठी कर रहे हैं। वे लोग भूमाफिया बन गए हैं।

    बुलडोजर का कानून नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली में लाल किला के पास विस्फोट पर कहा कि यदि सरकार और एजेंसियां मजबूत हैं तो खुफिया तंत्र फेल क्यों हुआ। यह खुफिया एजेंसियों की नाकामी है। 

    बहेड़ी विधायक अताउर रहमान की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने प्रेसवार्ता के दौरान आरोप लगाया कि बरेली के डीएम अविनाश सिंह भाजपा जिलाध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग जिससे काम लेना चाह रहा, वही अधिकारी भाजपाई हो तो लोकतंत्र कितना मजबूत होगा ?

    सपा कार्यकर्ता प्रहरी बनकर नजर रखेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एसआइआर के प्रति सावधान रहने की अपील की। ध्यान देना होगा कि कहीं आयोग भाजपा का शस्त्र न बन जाए। इसके लिए सपा कार्यकर्ता सीसीटीवी बनकर निगरानी करेंगे।

    सपा अध्यक्ष ने रामपुर-मुरादाबाद में पिछले उपचुनाव का हवाला देते हुए कहा कि वहां पुलिस लगाकर मतदाताओं को रोका गया था। चुनाव आयोग से शिकायतें की मगर सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने चुनाव आयोग और अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

    लखनऊ के इकाना स्टेडियम का संदर्भ देकर कहा कि भाजपाई भगवान से भी ऊपर हो गए। बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा देशभक्ति की बातें करती है, लेकिन हकीकत यह है कि उसने चीन को जमीन और बाजार दोनों दे दिए हैं। जिन लोगों को राशन दिया जा रहा, उनकी प्रति व्यक्ति आय नहीं बताई जाती। सरकार इस पर जवाब दे।