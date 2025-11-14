दिल्ली धमाके को अखिलेश ने किसकी नाकामी बता दिया? बिहार चुनाव को लेकर भी कह दी बड़ी बात

जागरण संवाददाता, बरेली। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा को घेरा। गुरुवार को उन्होंने कहा कि सोना महंगा हो गया। भाजपा के लोग रुपया छोड़ सोना और जमीनें इकट्ठी कर रहे हैं। वे लोग भूमाफिया बन गए हैं।

बुलडोजर का कानून नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली में लाल किला के पास विस्फोट पर कहा कि यदि सरकार और एजेंसियां मजबूत हैं तो खुफिया तंत्र फेल क्यों हुआ। यह खुफिया एजेंसियों की नाकामी है।

बहेड़ी विधायक अताउर रहमान की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने प्रेसवार्ता के दौरान आरोप लगाया कि बरेली के डीएम अविनाश सिंह भाजपा जिलाध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग जिससे काम लेना चाह रहा, वही अधिकारी भाजपाई हो तो लोकतंत्र कितना मजबूत होगा ?

सपा कार्यकर्ता प्रहरी बनकर नजर रखेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एसआइआर के प्रति सावधान रहने की अपील की। ध्यान देना होगा कि कहीं आयोग भाजपा का शस्त्र न बन जाए। इसके लिए सपा कार्यकर्ता सीसीटीवी बनकर निगरानी करेंगे। सपा अध्यक्ष ने रामपुर-मुरादाबाद में पिछले उपचुनाव का हवाला देते हुए कहा कि वहां पुलिस लगाकर मतदाताओं को रोका गया था। चुनाव आयोग से शिकायतें की मगर सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने चुनाव आयोग और अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।