अजय वाल्मीकि हत्याकांड; स्वजन बोले- सट्टा किंग के इशारे पर आरोपितों ने मारी गोली, गिरफ्तार दोनों पहुंचे जेल

जागरण संवाददाता, बरेली : हिस्ट्रीशीटर अजय वाल्मीकि हत्याकांड में विनय राजपूत के बाद रविवार को बारादरी पुलिस ने दूसरे आरोपित राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया। अजय के पिता दयाराम वाल्मीकि के शिकायती पत्र पर बारादरी पुलिस ने पांच आरोपितों राहुल, विनय, नितिन, जगमोहन उर्फ तन्नू व भगवान स्वरूप उर्फ लाले के विरुद्ध हत्या, षडयंत्र रचने व एससी-एसटी एक्ट में प्राथमिकी लिख ली। षडयंत्रकर्ता समेत तीन आरोपित फरार हैं। दयाराम ने कहा कि सट्टा किंग तन्नू व लाले के इशारे पर बेटे की हत्या की गई है। जाटवपुरा निवासी अजय वाल्मीकि शनिवार शाम सात बजे दोस्त लकी के घर आलमगिरिगंज गया था। रात साढ़े आठ बजे दोनों डीडीपुरम स्थित एक दोस्त के घर पहुंचे। वहां से प्रेमनगर थाने के पास पहुंचते ही विनय, राहुल व नितिन ने उन्हें घेर लिया और गोली मारकर अजय की हत्या कर दी। हमले में लकी भी घायल हो गया। अजय के पिता दयाराम ने बताया कि गंगापुर निवासी जगमोहन उर्फ तन्नू व भगवान स्वरूप उर्फ लाले सट्टा किंग हैं जिनकी शिकायत बेटे ने पुलिस अधिकारियों से की थी। आरोप है कि वारदात के समय आरोपित राहुल, विनय व नितिन ने यह बात स्वीकार की। कहा कि तू तन्नू व लाले की बहुत शिकायतें करता है। तुझे मालूम नहीं है क्या कि वह दोनों सट्टा किंग हैं। उन्हीं के कहने पर हम तेरा काम तमाम कराने आए हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपितों के पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया। आरोपित विनय राजपूत पर बारादरी थाने में मारपीट, धमकी व आर्म्स एक्ट में दो प्राथमिकी लिखी हैं। मामले में शिकायती पत्र के आधार पर पांच आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिख ली गई है। दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फरार अन्य आरोपितों की तलाश में टीमें लगीं हैं। - राहुल भाटी, एसपी सिटी

Edited By: Mohammed Ammar