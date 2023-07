Agniveer Bharti: 20 से राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में होगी भर्ती रैली, बरेली और बदायूं के युवा डेट करें नोट

21 को बरेली और 23 को बदायूं के अभ्यर्थियों की होगी शारीरिक परीक्षा। अग्निवीर भर्ती की शारीरिक परीक्षा फतेहगढ़ छावनी में 20 जुलाई से शुरू होगी। लिखित परीक्षा पास करने वाले आवेदकों को भेजे गए आनलाइन एडमिट कार्ड। रैली से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसे एआरओ बरेली से स्पष्ट कर लेना चाहिए ताकि बाद में आने वाली समस्याओं से बच सके।

Agniveer Bharti: 21 को बरेली तो 23 को बदायूं जिले के अभ्यर्थियों की होगी शारीरिक परीक्षा

Your browser does not support the audio element.

बरेली, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भर्ती कार्यालय की ओर से 20 जुलाई से राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में अग्निवीरों के लिए भर्ती रैली होगी। बरेली भर्ती केंद्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा 20 जुलाई से शुरू होगी, जो 29 जुलाई तक चलेगी। किस जिले के अभ्यर्थी को कब पहुंचना है, इसकी सूची जारी कर दी गई। जिलों के अभ्यर्थियों की सूची जारी बरेली सेना भर्ती केंद्र के निदेशक कर्नल अमित परब आनंद ने बताया कि 20 जुलाई को फर्रुखाबाद जिले, 21 जुलाई को बरेली, 22 को हरदोई, 23 को बदायूं जिला, 24 को संभल, 25 को पीलीभीत और सीतापुर, 26 को शाहजहांपुर और बहराइच, 27 को लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों के अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा होगी। उन्होंने बताया कि बाकी लोगों की शारीरिक परीक्षा 28 और 29 जुलाई को होगी। यह रैली उत्तर प्रदेश की रैलियों में पहली भर्ती रैली होगी जो 15 दिनों की अवधि के लिए निर्धारित है। अप्रैल में सीइइ पास किया था इस भर्ती में वे उम्मीदवार भाग लेने योग्य होंगे जिन्होंने अप्रैल के महीने में आयोजित आनलाइन सीईई (लिखित परीक्षा) को पास कर लिया है। रैली भर्ती में अग्निवीर सैनिक जनरल ड्यूटी, अग्निवीर सैनिक क्लर्क, एसकेटी, अग्निवीर सैनिक ट्रेड्समैन, अग्निवीर सैनिक तकनीकी के उन सभी उम्मीदवारों के लिए अलग प्रवेश पत्र जारी किया गया है, जिन्होंने आनलाइन सीईई पास किया है। यह भर्ती रैली बरेली, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखीमपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती और सीतापुर जिलों के लिए है। उम्मीदवार, अपने नए एडमिट कार्ड पर उल्लिखित तिथि पर रात एक बजे फतेहगढ़ (बरगदिया घाट) में रिपोर्ट करेंगे। दलालों के जाल में न फंसे कर्नल अमित परब आनंद ने कहा कि फतेहगढ़ रैली भर्ती में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को दौड़ और अन्य शारीरिक परीक्षणों के लिए अभ्यास करते रहें, जिससे परेशानी ना हो। उम्मीदवारों को सतर्क रहने और दलालों के जाल में न फंसने या किसी अनुचित साधन का सहारा ना लें, क्योंकि सेना में चयन पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के लिए उपयुक्त सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करना है।

Edited By: Abhishek Saxena